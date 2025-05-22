Дрейк програв $1 млн: на що ставив репер

Канадський репер поставив на «Торонто» у вирішальному сьомому матчі серії Кубка Стенлі з «Флоридою»

Дрейк не зміг вірно передбачати підсумок хокейної гри

Канадський репер Дрейк програв на ставках $1 млн. Про це повідомляє «Главком»

Дрейк відомий своїми великими ставками. Нещодавно він зробив ставку на $1 млн у криптовалюті, про що поінформував підписників своїх соціальних мереж.

Канадський репер поставив на «Торонто» у вирішальному сьомому матчі серії Кубка Стенлі з «Флоридою». Дрейк поставив на загальний успіх канадського клубу з урахуванням ймовірних овертайму та серії булітів.

Аналітики оцінували ймовірність такого результатом орієнтовним коефіцієнтом 2.1.

У підсумку, «Торонто» зазнало розгромної поразки – 6:1. Отже, Дрейк втратив свої кошти.

Як повідомлялося, визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі.

У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».

Нагадаємо, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер.

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.

Браун-Міллер була однією з трьох американок, які грали як на першому чемпіонаті світу з хокею серед жінок у 1990 році, так і на першому жіночому олімпійському турнірі з хокею в 1998 році.

«Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали», – сказала Браун-Міллер у 2010 році про той історичний успіх

Окрім олімпійського золота, Браун-Міллер чотири рази виборювала срібло на чемпіонатах світу.

Загалом у національній команді США вона провела 30 офіційних матчів, у яких закинула 13 шайб і віддала 25 результативних передач.

Після завершення ігрової кар’єри Ліза працювала хокейною коментаторкою та тренеркою – очолювала жіночу команду Прінстонського університету.