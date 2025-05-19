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У Москві 23-річний російський хокеїст випав з балкону шостого поверху

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Москві 23-річний російський хокеїст випав з балкону шостого поверху
Вихованець московського «Динамо» Олег Гофман пішов з життя у віці 23 років

Агент Гофмана заявив, що смерть хокеїста не була насильницькою

У Москві у неділю, 18 травня, з балкону шостого поверху випав російський хокеїст Олег Гофман. Про це повідомляє «Главком».

Вихованець московського «Динамо» Олег Гофман пішов з життя у віці 23 років. У складі молодіжної команди «Динамо» він провів 166 ігор і в 2021 році став володарем Кубка Харламова.

У Всеросійській хокейній лізі Гофман виступав за красноярський «Сокіл», «Динамо МО» та тульський «АКМ». У сезоні-2024/25 захисник грав за казахстанський «Бейбарис».

Агент Гофмана Сергій Паремузов заявив, що смерть хокеїста не була насильницькою.

«Я не знаю всіх деталей. Але, як я зрозумів, це не була насильницька смерть. Можливо, нещасний випадок. Батько Олега надіслав есемеску – сказав, що йде слідство. Все це сталося вчора рано-вранці в Москві», – сказав Паремузов.

Як повідомлялося, визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі.

Клуб «Флорида Пантерз» став останнім півфіналістом Кубка Стенлі 2025 року.

У ніч на 19 травня «пантери» розгромили «Торонто Мейпл Ліфс» (6:1) у сьомому вирішальному матчі серії.

У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».

Нагадаємо, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.

Браун-Міллер була однією з трьох американок, які грали як на першому чемпіонаті світу з хокею серед жінок у 1990 році, так і на першому жіночому олімпійському турнірі з хокею в 1998 році.

«Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали», – сказала Браун-Міллер у 2010 році про той історичний успіх

Окрім олімпійського золота, Браун-Міллер чотири рази виборювала срібло на чемпіонатах світу.

Загалом у національній команді США вона провела 30 офіційних матчів, у яких закинула 13 шайб і віддала 25 результативних передач.

Після завершення ігрової кар’єри Ліза працювала хокейною коментаторкою та тренеркою – очолювала жіночу команду Прінстонського університету.

Теги: хокей самогубство росія

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