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У США поліція затримала російського хокеїста за п'яну бійку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У США поліція затримала російського хокеїста за п'яну бійку
У поточному сезоні Алєксєєв нечасто з'являвся в основному складі «Вашингтону»
фото: USA Today Sports

Поліції довелося застосувати перцевий балончик

Російського захисника клубу НХЛ «Вашингтона» Олександра Алєксєєва затримали під час бійки на вулиці у столиці США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЗМІ США.

У звіті поліції йдеться, що хокеїста було заарештовано і обвинувачено у знаходженні в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння. 

Інцидент стався у ніч із 16 на 17 травня. Патрульних зупинив перехожий, який повідомив про бійку.

«О 03.26 ранку 17 травня офіцерів поліції зупинив свідок, який повідомив про бійку біля входу до закладу. Поліцейські побачили, як підозрюваний бере участь у бійці з іншим чоловіком. Коли офіцери підійшли ближче, підозрюваний ударив іншого чоловіка, і один із поліцейських застосував перцевий балончик під час затримання. На місці події підозрюваному було надано медичну допомогу через вплив перцевого спрею», – наводить слова представника поліції округу Арлінгтон Каї Деніель ARLnow.

У поліцейському звіті також зазначається, що затриманим виявився Алєксєєв. Росіянину висунуто звинувачення у знаходженні у стані алкогольного сп'яніння у громадському місці. Олександра доправили до в'язниці, але потім звільнили.

У «Вашингтоні» повідомили, що їм відомо про скандальну ситуацію. У клубі наразі збирають додаткову інформацію. Росіянин має постати перед судом, але дату засідання поки не призначено.

У поточному сезоні Алєксєєв нечасто з'являвся в основному складі «Вашингтону» (8 ігор у регулярному чемпіонаті НХЛ без результативних дій), проте був доволі активно задіяний у Кубку Стенлі (10 зустрічей).

Як повідомлялося, визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі.

Клуб «Флорида Пантерз» став останнім півфіналістом Кубка Стенлі 2025 року.

У ніч на 19 травня «пантери» розгромили «Торонто Мейпл Ліфс» (6:1) у сьомому вирішальному матчі серії.

У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».

Нагадаємо, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.

Браун-Міллер була однією з трьох американок, які грали як на першому чемпіонаті світу з хокею серед жінок у 1990 році, так і на першому жіночому олімпійському турнірі з хокею в 1998 році.

«Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали», – сказала Браун-Міллер у 2010 році про той історичний успіх

Окрім олімпійського золота, Браун-Міллер чотири рази виборювала срібло на чемпіонатах світу.

Загалом у національній команді США вона провела 30 офіційних матчів, у яких закинула 13 шайб і віддала 25 результативних передач.

Після завершення ігрової кар’єри Ліза працювала хокейною коментаторкою та тренеркою – очолювала жіночу команду Прінстонського університету.

Теги: НХЛ хокей алкоголь

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