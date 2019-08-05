Олександр Хацкевич: Жерсон Родріґес готується до матчу проти «Брюґґе»



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Олександр Хацкевич А. Петренко

«Динамо» зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» зіграє 6 серпня в Бельгії проти «Брюґґе» перший матч третього етапу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Напередодні поєдинку відбулася передматчева прес-конференція. Тренер киян Олександр Хацкевич зазаначив, що від самого жеребкування уважно стежить за суперником, однак уникнув конкретних відповідей щодо кадрових рішень на поєдинок.

«Слідкуємо за суперником одразу після жеребкування. Знаємо, що вони продали двох сильних гравців, але купили досить досвідченого воротаря. Хто ж гратиме проти нас, вирішувати лише тренеру.

Шапаренко залишився в Києві тому, що наразі є конкуренція, маємо сильніших гравців саме на цій позиції.

Щодо повернення Циганкова в стартовий склад визначимося вже в день матчу.

Жерсон Родріґес у доброму стані. Він готується до матчу, а вже сам перебіг подій покаже, як його використовувати.

А що стосується прогресу чемпіонату Бельгії, вважаю його наслідком приїзду сильних українських футболістів», - передає слова Хацкевича dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, початок матчу «Брюґґе» - «Динамо» о 21:30.