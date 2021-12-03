Ексвійськовий з протезом встановив рекорд України, протягнувши літак (фото, відео)

Рекордсмен родом із Вінниччини, наразі проживає у Харкові

На Чугуївському аеродромі на Харківщині колишній військовослужбовець та учасник війни на Сході 24-річний Роман Кашпур протягнув літак Ан-26 на 6,4 м за 43 секунди, встановивши національний рекорд. Про це повідомляє Суспільне.Харків.

Про Романа відомо, що він родом з Вінниччини, наразі проживає у Харкові разом із дружиною та двома дітьми . У 2019 році, під час служби у розвідувальному батальйоні, наступив на протипіхотну міну і частково втратив ногу. Згодом йому встановили протез.

Роман активно тренується, брав участь в міжнародних спортивних змаганнях ветеранів «Ігри героїв». Глтувався до змагань вдома, в облаштованому власноруч спортзалі.

Цьогоріч чоловік вирішив встановити рекорд. Ідея з літаком прийшла до нього спонтанно, коли їхав повз Чугуївський аеродром.

«Я почав займатись. Здебільшого акцент був на підтягування. Якщо з ногою якісь проблеми – протез скинув, руки цілі. Все, можна займатись. Зрештою, дуже багато було категорій в Іграх, я зареєструвався в чотирьох. Як результат – в трьох отримав перше місце, і в підтягуваннях також перше», – розповів Роман.

Нагадаємо, нещодавно 105-річна спортсменка побила світовий рекорд на стометрівці.

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