Левандовським зацікавився мадридський «Реал»

Польський нападник може залишити «Баварію» влітку наступного року

Нападник «Баварії» Роберт Левандовський може залишити німецький клуб влітку наступного року. Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, поляк може перейти до мадридського «Реалу». Нещодавно футболіст попросив свого агента Піні Захаві віддати максимальний пріоритет можливому трансферу до «Реалу». Боси «Королівського клубу» розглядають варіант з підписанням поляка.

У поточному сезоні 33-річний Левандовський забив 14 голів у 13 іграх у Бундеслізі. Нещодавно нападник «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонель Мессі став володарем «Золотого м'яча» за підсумками 2021 року. Друге місце в голосуванні за найпрестижнішу особисту нагороду у футболі посів нападник «Баварії» та збірної Польщі Роберт Левандовський. Третім став Жоржіньо з «Челсі».

Левандовському, втім, можуть вручити «Золотий м’яч» за минулий рік.