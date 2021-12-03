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    Левандовським зацікавився мадридський «Реал»

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    Роберт Левандовський може залишити&nbsp;&laquo;Баварію&raquo; - Левандовським зацікавився мадридський «Реал»
    Роберт Левандовський може залишити «Баварію»
    фото з відкритих джерел

    Польський нападник може залишити «Баварію» влітку наступного року

    Нападник «Баварії» Роберт Левандовський може залишити німецький клуб влітку наступного року. Про це повідомляє As.

    За інформацією джерела, поляк може перейти до мадридського «Реалу». Нещодавно футболіст попросив свого агента Піні Захаві віддати максимальний пріоритет можливому трансферу до «Реалу». Боси «Королівського клубу» розглядають варіант з підписанням поляка.

    У поточному сезоні 33-річний Левандовський забив 14 голів у 13 іграх у Бундеслізі. Нещодавно нападник «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонель Мессі став володарем «Золотого м'яча» за підсумками 2021 року. Друге місце в голосуванні за найпрестижнішу особисту нагороду у футболі посів нападник «Баварії» та збірної Польщі Роберт Левандовський. Третім став Жоржіньо з «Челсі».

    Левандовському, втім, можуть вручити «Золотий м’яч» за минулий рік.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія ФК Реал (Мадрид) Роберт Левандовскі
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    Левандовським зацікавився мадридський «Реал»