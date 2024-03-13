«Образив мою сім'ю іспанською». Наставник «Порту» звинуватив тренера Зінченка

Сержіу Консейсау: Я сказав Артеті, що людини, яку він образив, більше немає серед нас

Головний тренер «Порту» Сержіу Консейсау розповів, що наставник «Арсенала» Мікель Артета образив члена його родини під час матчу команд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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«Під час гри Артета повернувся до нашої лави запасних і образив мою сім'ю іспанською. Я сказав йому, що людини, яку він образив, більше немає серед нас. Нехай він турбується про тренування своєї команди, яка має більш ніж достатній потенціал, щоб грати набагато краще», – заявив Консейсау.

Нагадаємо, що «Арсенал», за який виступає українець Олександр Зінченко, сьогодні, 13 березня, у серії післяматчевих пенальті зміг перемогти «Порту» та пробитися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Зінченко розпочав гру на лавці запасних та вийшов на футбольне поле на 106-й хвилині.