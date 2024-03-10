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Розлючений італійський тренер після матчу вдарив головою футболіста (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Розлючений італійський тренер після матчу вдарив головою футболіста (відео)
Д'Аверсу за його вчинок було покарано червоною карткою

Бійки після гри Серії А вдалося уникнути завдяки іншим гравцям та тренерам

Головний тренер «Лечче» Роберто Д'Аверса ударив головою форварда «Верони» Тома Анрі. Це сталося сьогодні, 10 березня, після матчу 28-го туру італійської Серії А. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь «Верони».

Після завершення зустрічі 48-річний італійський фахівець вдарив Анрі. Той впав на газон, а потім піднявся і спробував накинутися на Роберто. Однак, сутички вдалося уникнути завдяки іншим гравцям та тренерам.

У підсумку, Д'Аверсу було покарано червоною карткою.

Нагадаємо, що донецький «Шахтар» судитиметься зі своїм екснападником Богданом В'юнником через його вихід з клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А тренер

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