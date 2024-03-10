Розлючений італійський тренер після матчу вдарив головою футболіста (відео)

Д'Аверсу за його вчинок було покарано червоною карткою

Бійки після гри Серії А вдалося уникнути завдяки іншим гравцям та тренерам

Головний тренер «Лечче» Роберто Д'Аверса ударив головою форварда «Верони» Тома Анрі. Це сталося сьогодні, 10 березня, після матчу 28-го туру італійської Серії А. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь «Верони».

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Lecce coach Roberto D’Aversa appeared to headbutt Verona striker Thomas Henry at full time….. pic.twitter.com/FUI78TAkht — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) March 10, 2024

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Після завершення зустрічі 48-річний італійський фахівець вдарив Анрі. Той впав на газон, а потім піднявся і спробував накинутися на Роберто. Однак, сутички вдалося уникнути завдяки іншим гравцям та тренерам.

У підсумку, Д'Аверсу було покарано червоною карткою.

Нагадаємо, що донецький «Шахтар» судитиметься зі своїм екснападником Богданом В'юнником через його вихід з клубу.