Розлючений італійський тренер після матчу вдарив головою футболіста (відео)
Бійки після гри Серії А вдалося уникнути завдяки іншим гравцям та тренерам
Головний тренер «Лечче» Роберто Д'Аверса ударив головою форварда «Верони» Тома Анрі. Це сталося сьогодні, 10 березня, після матчу 28-го туру італійської Серії А. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь «Верони».
Lecce coach Roberto D’Aversa appeared to headbutt Verona striker Thomas Henry at full time….. pic.twitter.com/FUI78TAkht— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) March 10, 2024
Після завершення зустрічі 48-річний італійський фахівець вдарив Анрі. Той впав на газон, а потім піднявся і спробував накинутися на Роберто. Однак, сутички вдалося уникнути завдяки іншим гравцям та тренерам.
У підсумку, Д'Аверсу було покарано червоною карткою.
Нагадаємо, що донецький «Шахтар» судитиметься зі своїм екснападником Богданом В'юнником через його вихід з клубу.
Коментарі — 0