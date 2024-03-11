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Лідером «Шахтаря» зацікавився титулований англійський клуб

Христина Жиренко
glavcom.ua
Лідером «Шахтаря» зацікавився титулований англійський клуб
У цьому сезоні Судаков провів за «Шахтар» у всіх турнірах 23 матчі

За Судаковим уважно стежить лондонський «Арсенал»

Лідером донецького «Шахтаря» 21-річним півзахисником Георгієм Судаковим цікавиться низка іменитих європейських футбольних клубів. Серед них є і лондонський «Арсенал» – один з лідерів англійського футболу

Також за інформацією інсайдера ресурсу ESPN Екрема Конура, до українця й надалі продовжують виявляти інтерес італійські гранди – «Ювентус» та «Наполі». Обидва клуби були основними претендентами на трансфер Судакова ще минулої зими.

Також за хавбеком уважно стежить лондонський «Арсенал», за який виступає ще один гравець збірної України Олександр Зінченко.

У цьому сезоні Судаков провів за «Шахтар» у всіх турнірах 23 матчі, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Варто зазначити, що раніше, згідно з інформацією низки ЗМІ, у трансфері Судакова також були зацікавлені «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Баварія» та «Барселона».

Теги: Олександр Зінченко ФК Арсенал (Лондон) Георгій Судаков НОВИНИ ФУТБОЛУ

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