Лідером «Шахтаря» зацікавився титулований англійський клуб

У цьому сезоні Судаков провів за «Шахтар» у всіх турнірах 23 матчі

За Судаковим уважно стежить лондонський «Арсенал»

Лідером донецького «Шахтаря» 21-річним півзахисником Георгієм Судаковим цікавиться низка іменитих європейських футбольних клубів. Серед них є і лондонський «Арсенал» – один з лідерів англійського футболу

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Також за інформацією інсайдера ресурсу ESPN Екрема Конура, до українця й надалі продовжують виявляти інтерес італійські гранди – «Ювентус» та «Наполі». Обидва клуби були основними претендентами на трансфер Судакова ще минулої зими.

Також за хавбеком уважно стежить лондонський «Арсенал», за який виступає ще один гравець збірної України Олександр Зінченко.

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У цьому сезоні Судаков провів за «Шахтар» у всіх турнірах 23 матчі, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Варто зазначити, що раніше, згідно з інформацією низки ЗМІ, у трансфері Судакова також були зацікавлені «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Баварія» та «Барселона».