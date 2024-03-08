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Заявка збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини: кого обрав Ребров

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Заявка збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини: кого обрав Ребров
Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився із заявкою команди
фото: УАФ

21 березня Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-оф за вихід на Євро-2024

Головний тренер футбольної збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою команди на березневі матчі. 21 березня збірна України в Зениці в межах півфіналу плей-оф відбору Євро-2024 зіграє проти Боснії і Герцеговини.

Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва – «Динамо» Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва – «Шахтар» Донецьк), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо» Київ), Олександр Піхальонок (СК «Дніпро-1» Дніпро), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервні гравці: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик («Динамо» Київ), Олексій Гуцуляк (СК «Дніпро-1» Дніпро).

До слова, збірна Боснії і Герцеговини назвала склад на матч зі збірною України у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Варто зазначити, що відразу четверо гравців з цього переліку грають в чемпіонаті Росії. Ренато Гойкович і Іван Башич представляють «Оренбург», Саїд Хамулич грає за «Локомотив», а Амар Рахманович – за «Крилья Совєтов».

Теги: Збірна України тренер Сергій Ребров НОВИНИ ФУТБОЛУ

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