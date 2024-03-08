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У Канаді помер Данило Мигаль, який із прапором України станцював гопак на матчі збірної СРСР

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Канаді помер Данило Мигаль, який із прапором України станцював гопак на матчі збірної СРСР
Данило Мигаль у вишитій сорочці вибіг на поле з прапором України та словами «Свободу Україні» і станцював гопак
фото: Любомир Кузьмяк/Facebook

Данило Мигаль відійшов у вічність у віці 68 років

Сьогодні, 8 березня, помер канадець українського походження Данило Мигаль, який у 1976 році під час півфінального футбольного матчу Олімпійських ігор між збірними СРСР та НДР вибіг у вишиванці на поле з прапором України та станцював гопак. Про це повідомив журналіст Любомир Кузьмяк.

Данило Мигаль відійшов у вічність у віці 68 років.

«Тільки вчора переглядав історичний стрікерський забіг Данила Мигаля на поле під час півфінального матчу Монреальської Олімпіади-1976 між збірними СРСР та НДР. А сьогодні дізнався про те, що великий українець відійшов у засвіти. Ви так і не приїхали на матч «Карпат» до Львова, зате вчасно передали свій прапор в Україну. Коли вперше побачив це відео багато років тому, то мріяв поспілкуватися з вами. Дякую за розмови, дякую за співи і колядки у телефоні на Різдво, дякую за тепло і щирість. А ще за боротьбу. Вічна пам'ять», – написав Кузьмяк.

27 липня 1976 року в Монреалі на Літніх Олімпійських іграх проходив футбольний матч між збірними СРСР та НДР. Команду СРСР переважно складали українці, гравці київського «Динамо». Данило Мигаль у вишитій сорочці вибіг на поле з прапором України та словами «Свободу Україні» і станцював гопак. Публіка почала аплодувати, гру зупинили. Поліція затримала чоловіка на годину.

Мигаль пояснив свій вчинок тим, що так протестував проти окупації України радянською владою. В СРСР цей епізод із трансляції прибрали.

Народився Данило Мигаль 28 грудня 1955 року в Тандер-Бей (Онтаріо, Канада) в родині українських емігрантів. Батько - Богдан Мигаль, лікар у дивізії «Галичина», родом із Івано-Франківщинини. Через політичні погляди емігрував до Канади, де одружився на українці Вікторії Анні-Балабух, яка народилася вже в Канаді у сім'ї українців, працювала медсестрою. Родина Мигалів підтримувала дружній зв'язок із Йосипом Сліпим.

Данило працював журналістом на радіо та в газеті у Тандер-Бей, а також на телебаченні Онтаріо. Був членом канадського Пласту, «Просвіти», Спілки української молоді (СУМ).

Раніше повідомлялося, що помер відомий футбольний журналіст Артем Франков. 

Теги: Канада українці смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ

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