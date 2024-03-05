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Боснія і Герцеговина викликала на матч з Україною чотирьох футболістів з чемпіонату Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Боснія і Герцеговина викликала на матч з Україною чотирьох футболістів з чемпіонату Росії
Боснія і Герцеговини сподівається, що їм допоможуть футболісти з чемпіонату країни-агресора
фото: nfsbih.ba

У півфіналі плей-оф за вихід на Євро-2024 Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною 21 березня

Збірна Боснії і Герцеговини назвала склад на матч зі збірною України у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Варто зазначити, що відразу четверо гравців з цього переліку грають в чемпіонаті Росії.

Ренато Гойкович і Іван Башич представляють «Оренбург», Саїд Хамулич грає за «Локомотив», а Амар Рахманович – за «Крилья Совєтов».

Всього ж до заявки потрапили 27 футболістів.

Воротарі: Ібрагим Шехич («Аль-Халідж», Саудівська Аравія), Никола Василь («Санкт-Паулі», Німеччина), Кенан Пирич (АЕК, Кіпр).

Захисники: Амар Дедич («Зальцбург», Австрія), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрія), Елдар Чивич («Ференцварош», Угорщина), Сеад Колашинац («Аталанта», Італія), Анел Ахмедходжич («Шеффілд Юнайтед», Англія), Адріан Баришич («Базель», Швейцарія), Деннис Хаджикадунич («Гамбург», Німеччина), Ренато Гойкович («Оренбург», Росія), Нихад Муякич («Анкарагюджю», Туреччина).

Півзахисники: Раде Крунич («Фенербахче», Туреччина), Гойко Цимирот («Аль-Фейха», Саудівська Аравія), Іван Башич («Оренбург», Росія), Беньямин Тахирович («Аякс», Нідерланди), Міралем П’янич («Шарджа», ОАЕ), Деніс Хусейнбашич («Кельн», Німеччина), Харис Хайрадинович («Касимпаша», Туреччина), Амар Рахманович («Крилья Совєтов», Росія).

Нападники: Едін Джеко («Фенербахче», Туреччина), Ермедин Демирович («Аугсбург», Німеччина), Харис Табакович («Герта», Німеччина), Неманья Билбія («Зринськи»), Саїд Хамулич («Локомотив», Росія), Смаїл Превл’як («Герта», Німеччина), Дал Варешанович («Різеспор», Туреччина).

У півфіналі плей-оф за вихід на Євро-2024 Україна 21 березня зіграє з Боснією і Герцеговиною на виїзді. Початок гри о 21:45.

У разі перемоги наша команда гратиме у формально домашньому фіналі проти Ізраїлю або Ісландії.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Едін Джеко Боснія і Герцеговина

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