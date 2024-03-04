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Син Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство

Христина Жиренко
glavcom.ua
Син Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство
Чи стане Крістіан Шевченко легендою українського футболу?

Тепер Крістіан Шевченка може виступати за юнацькі збірні України

17-річний форвард «Вотфорда» та син легендарного футболіста Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство. Процедура тривала менше двох місяців. Про це повідомляє sport.ua.

Тепер Крістіан Шевченка може виступати за юнацькі збірні України. Залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства в ФІФА.

Зазначається, що наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко розраховує на Шевченка-молодшого. Тренер бачить його на позиції вінгера.

20-26 березня має пройти еліт-раунд для збірної України. Перше тренування заплановане на 16 березня. За регламентом за 2 тижні має до старту турніру бути сформована заявка.

Також український паспорт отримав півзахисник «Бенфіки» Андре Вакулюк. Але його не викликали у збірну України U-17 на еліт-раунд за право поїхати на Євро U-17.

Нагадаємо, Андрій Шевченко озвучив дефіцит бюджету Української асоціації футболу.

Теги: паспорт тренер громадянство НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко

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