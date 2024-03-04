Син Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство

Тепер Крістіан Шевченка може виступати за юнацькі збірні України

17-річний форвард «Вотфорда» та син легендарного футболіста Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство. Процедура тривала менше двох місяців. Про це повідомляє sport.ua.

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Тепер Крістіан Шевченка може виступати за юнацькі збірні України. Залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства в ФІФА.

Зазначається, що наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко розраховує на Шевченка-молодшого. Тренер бачить його на позиції вінгера.

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20-26 березня має пройти еліт-раунд для збірної України. Перше тренування заплановане на 16 березня. За регламентом за 2 тижні має до старту турніру бути сформована заявка.

Також український паспорт отримав півзахисник «Бенфіки» Андре Вакулюк. Але його не викликали у збірну України U-17 на еліт-раунд за право поїхати на Євро U-17.

Нагадаємо, Андрій Шевченко озвучив дефіцит бюджету Української асоціації футболу.