Мудрик влаштував сюрприз 13-річному українцю, який переїхав до Англії у 2022 році

Павло написав лист Мудрику, в якому розповів, що почав вболівати за «Челсі» після того, як там почав грати Михайло

Вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик влаштував сюрприз 13-річному українському вболівальнику Павлу, який переїхав до Англії після початку повномасштабної війни.

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Павло написав лист Мудрику, в якому розповів, що почав вболівати за «Челсі» після того, як там почав грати Михайло. Також юний українець зазначив, що захоплюється грою в теніс.

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Мудрик завітав до Павла на тренування та розповів йому про те, як адаптувався в «Челсі». Також вони зіграли в теніс, а гравець подарував юному вболівальнику свою футболку з автографом.

Нагадаємо, понад Михайло Мудрик та ще понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.