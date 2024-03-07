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«Шахтар» судитиметься зі своїм екснападником через вихід з клубу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Шахтар» судитиметься зі своїм екснападником через вихід з клубу
Богдан В'юнник не повернувся до лав «Шахтаря» після зимової відпустки
фото з відкритих джерел

Футболіст повідомив про одностороннє розірвання свого контракту з «Шахтарем»

Донецький «Шахтар» потрапив у неприємну ситуацію з нападником Богданом В'юнником, який з власної ініціативи покинув лави вітчизняного гранда та підписав контракт із «Лехією» з польського Гданська. Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

21-річний українець напередодні підписав контракт на 4,5 роки з «біло-зеленими». Перед цим форвард не повернувся до лав «Шахтаря» після зимової відпустки, хоча мав контракт із «гірниками» до 30 червня 2025-го.

«Клуб неодноразово надавав футболісту можливість повернутися до розташування клубу, однак футболіст відхилив ці пропозиції. Надалі футболіст повідомив про одностороннє розірвання свого контракту із ФК «Шахтар» від 22 лютого 2024 року. ФК «Шахтар» не згодний із розірванням контракту та звертатиметься до відповідних компетентних інстанцій із позовом проти футболіста та його нового клубу ФК «Лехія», – йдеться в заяві «гірників».

В'юнник потрапив до структури «Шахтаря» в 15 років. На дорослому рівні дебютував у сезоні 2020/21. Згодом на правах оренди захищав кольори «Маріуполя», швейцарського «Цюриха» та австрійського «Грацера». Перед нинішнім сезоном повернувся до лав «гірників» і провів шість матчів у прем'єр-лізі, в яких забив один м'яч і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Україна не підніметься у таблиці коефіцієнтів УЄФА, а отже гарантовано втрачає одну команду у єврокубковій квоті. Скорочення єврокубкової квоти почне діяти з сезону 2025/26.

Як повідомлялося, Донецький «Шахтар» провів перший з двох матчів плей-оф раунду Ліги Європи. У Гамбургу «гірники» зіграли внічию з «Марселем» – 2:2.

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Теги: ФК «Шахтар» навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ суд

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