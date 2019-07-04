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    Рекетиру, який тероризував чемпіона світу зі сноуборду, світить сім років тюрми

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    Михайло Харук зноак мпатиме змогу почуватися у себе вдома вільно - Рекетиру, який тероризував чемпіона світу зі сноуборду, світить сім років тюрми
    Михайло Харук зноак мпатиме змогу почуватися у себе вдома вільно
    Фото з соцмереж

    Невдаха-вимагальник може сильно постраждати

    Мешканець Верховини на Івано-Франківщині, який у компанії друзів не давав життя чемпіонові світу серед юніорів зі сноубордингу Михайлові Харуку, може сісти за ґрати відразу на сім років.

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    Верховинським відділом Надвірнянської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом учинення хуліганських дій щодо 20-річного мешканця смт Верховина, сповіщає прес-служба Верховинської Нацполіції.

    Досудовим розслідуванням установлено, що 26.05.2019 34-річний зловмисник, перебуваючи в селі Ільці Верховинського району, неподалік території сільського стадіону, керуючись нікчемним приводом, пов’язаним з особистим неприязним ставленням до потерпілого, супроводжуючи свої дії особливою зухвалістю, застосовуючи заздалегідь заготовлений предмет для нанесення тілесних ушкоджень, підійшов до 20-річного мешканця смт Верховина, який у той час знаходився в автомобілі, відчинив двері транспортного засобу та розпилив вміст аерозольного балончика з хімічною речовиною в обличчя потерпілому.

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    На даний час фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 («Хуліганство») КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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