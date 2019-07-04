Рекетиру, який тероризував чемпіона світу зі сноуборду, світить сім років тюрми



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Михайло Харук зноак мпатиме змогу почуватися у себе вдома вільно Фото з соцмереж

Невдаха-вимагальник може сильно постраждати

Мешканець Верховини на Івано-Франківщині, який у компанії друзів не давав життя чемпіонові світу серед юніорів зі сноубордингу Михайлові Харуку, може сісти за ґрати відразу на сім років.

Верховинським відділом Надвірнянської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом учинення хуліганських дій щодо 20-річного мешканця смт Верховина, сповіщає прес-служба Верховинської Нацполіції.

Досудовим розслідуванням установлено, що 26.05.2019 34-річний зловмисник, перебуваючи в селі Ільці Верховинського району, неподалік території сільського стадіону, керуючись нікчемним приводом, пов’язаним з особистим неприязним ставленням до потерпілого, супроводжуючи свої дії особливою зухвалістю, застосовуючи заздалегідь заготовлений предмет для нанесення тілесних ушкоджень, підійшов до 20-річного мешканця смт Верховина, який у той час знаходився в автомобілі, відчинив двері транспортного засобу та розпилив вміст аерозольного балончика з хімічною речовиною в обличчя потерпілому.

На даний час фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 («Хуліганство») КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі.