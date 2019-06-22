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    Молодику, який вимагав гроші у чемпіона світу зі сноубордингу, оголосили підозру

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    Медаль Михайла Харука не дає окремим його землякам спокою - Молодику, який вимагав гроші у чемпіона світу зі сноубордингу, оголосили підозру
    Медаль Михайла Харука не дає окремим його землякам спокою
    Фото із соцмереж

    Правда, про вимагання у підозрі немає й слова

    Публікація «Главкома» «Назад у 90-ті: рекетири не дають життя першому українському чемпіонові світу зі сноубордингу» мала чималий суспільний резонанс і не могла залишитися без уваги працівників правоохоронних органів.

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    Невдовзі після її появи, або як вказано в офіційній заяві Національної поліції Івано-Франківської області, «у ході проведення досудового розслідування за фактом вчинення хуліганських дій правоохоронці оголосили мешканцю Верховинського району Івано-Франківської області про підозру».

    Як ми сповіщали, мешканцем, якому оголосили підозру і який тероризував першого українського чемпіона світу зі сноубордингу серед юніорів Михайла Харука, є 34-річний Дмитро З. Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 Ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Нагадуємо, що 27 травня до Верховинського відділення поліції звернулася мешканка села Ільців Марія Харук, яка повідомила, що її 20-річного сина побили під час футбольного матчу. За словами жінки, 26 травня близько 18 години син не встиг вийти з автомобіля, як проти нього вчинили хуліганські дії: розпилили балончик з речовиною дратівливої дії в обличчя і застосували фізичну силу. У Михайла Харука діагностували хімічні опіки очей.

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