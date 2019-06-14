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    У Лос-Анджелесі застрелили чемпіона Росії зі сноуборду

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    Сноуборд - У Лос-Анджелесі застрелили чемпіона Росії зі сноуборду
    Сноуборд
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    Спортсмен став жертвою кримінального злочинця

    У Лос-Анджелесі 10 червня застрелили 31-річного чемпіонат Росії за сноуборду Дмітрія Кольцова. За підозрою в скоєнні злочину затримали Ретта Маккензі Нельсона.

    Слідство з’ясувало, що Нельсон перебуваючи в автомобілі вистрелив у Кольцова, який стояв на вулиці, інформує The Los Angeles Times.

    Зловмисник також стріляв у супутника Кольцова, але не влучив. Пізніше того ж дня Нельсон вистрілив у потилицю чоловіку, який виявився поліцейським. Слідство з’ясувало, що зловмисник також встигнув того ж таки дня пограбувати заправку та супермаркет.

    Раніше обвинувачуваний, якого були проблеми з наркотиками, пішов з дому з пістолетом та не повернувся.

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