У Лос-Анджелесі застрелили чемпіона Росії зі сноуборду
Сноуборд
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Спортсмен став жертвою кримінального злочинця
У Лос-Анджелесі 10 червня застрелили 31-річного чемпіонат Росії за сноуборду Дмітрія Кольцова. За підозрою в скоєнні злочину затримали Ретта Маккензі Нельсона.
Слідство з’ясувало, що Нельсон перебуваючи в автомобілі вистрелив у Кольцова, який стояв на вулиці, інформує The Los Angeles Times.
Зловмисник також стріляв у супутника Кольцова, але не влучив. Пізніше того ж дня Нельсон вистрілив у потилицю чоловіку, який виявився поліцейським. Слідство з’ясувало, що зловмисник також встигнув того ж таки дня пограбувати заправку та супермаркет.
Раніше обвинувачуваний, якого були проблеми з наркотиками, пішов з дому з пістолетом та не повернувся.