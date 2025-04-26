Росія атакує Україну новим дроном зі швидкістю до 500 км/год
«Бандероль» має реактивний двигун і може розвивати швидкість орієнтовно до 400-500 км/год
Окупанти протягом декількох тижнів використовують новий безпілотний літальний апарат під назвою «Бандероль» для терористичних атак на Україну, зокрема Одеську область. Про технічні характеристики цього БпЛА повідомляє Defense Express з посиланням на голову «Центру радіотехнологій» Сергія Флеша, передає «Главком».
Зазначається, що фактично все, що станом на сьогодні відомо про цей «Бандероль» – це те, що він має реактивний двигун і може розвивати швидкість орієнтовно до 400-500 км/год.
Станом на сьогодні також невідомо жодних інших тактико-технічних характеристик цього озброєння, зокрема дальності, потужності заряду тощо.
Загалом варто відзначити, що РФ використовує для ударів по Україні низку різних типів ударних дронів з різними ТТХ включно з дронами, які не мають бойової частини і грають роль «приманки» для засобів протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у ніч на 23 квітня Росія атакувала Одесу «шахедами». Внаслідок атаки розгорілися пожежі, також є постраждалі. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, горіли житлові будинки та будівлі приватних підприємств.
21 квітня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. У місті через атаку безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. За його словами, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.
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