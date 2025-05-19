Брифінг Зеленського після розмови з Трампом: головні заяви

Володимир Зеленський мав дві розмови за сьогодні з Дональдом Трампом

Президент України провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Як відомо, сьогодні Трамп розмовляв і з диктатором Путіним. Український президент дав брифінг та зробив декілька заяв після діалогу з американським лідером.

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Глава української держави повідомив, що мав сьогодні дві розмови з президентом Трампом: до та після дзвінка Путіну.

Під час першої розмови Зеленський говорив про припинення вогню, готовність США до санкційних кроків, якщо РФ порушуватиме припинення вогню.

Вже під час другого дзвінка до телефонної розмови Зеленського й Трампа доєднались європейські лідери.

Зеленський повідомив, що Трампу важливо, щоб Україна та Росія вели прямі перемовини. Президент заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною.

За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Зустріч розглядається за присутності усіх команд: України, Росії, Америки та представників деяких європейських країн.

Також Володимир Зеленський говорив про новий санкційний пакет проти РФ від Європи. За його словами, він «буде сильний»: «Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати. Ніхто нікого не хоче штовхати. Є дати, є домовленості. Я впевнений в цьому».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на умови, що передбачають відведення військ з її територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг Зеленського.

«Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це – мій конституційний обов’язок. Це обов’язок наших військових – захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території – через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але жодних ультиматумів, і ніхто не буде здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною». Він «висловив подяку» Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

«Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру», – заявив Путін. За словами диктатора, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні.