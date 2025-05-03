Новоросійськ: безпілотник врізався у багатоповерхівку (відео)

Зазначається, що на місце події попрямували екстрені служби

У Новоросійську дрон врізався в квартиру місцевого ЖК. На місці спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Telegram-канали публікують момент влучання.

Повідомляється, що дрон пошкодив квартиру в ЖК «Аврора-2». Після того, як дрон врізався в помешкання там зайнялась пожежа. Очевидці пишуть, що на місце події попрямували екстрені служби.

Офіційно місцева влада поки не коментувала подію. Про постраждалих та масштаби руйнувань інформація відсутня.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня у різних регіонах Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму було гучно, працювала ППО та літали дрони.

Атаку безпілотниками зафіксовано: на території тимчасово окупованого Криму, Краснодарського краю, Анапи, Новоросійська та Ростовської області.

Міноборони РФ наразі не коментувало інформацію про «наліт» дронів. Водночас, за даними місцевих пабліків, є пошкодження житлових будинків та загорання.