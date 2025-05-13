Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Далекому Сході РФ вирує масштабна лісова пожежа (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Далекому Сході РФ вирує масштабна лісова пожежа (відео)
скриншот з відео

У регіоні оголошено особливий протипожежний режим

У Амурській області Росії не вщухає масштабна лісова пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що полум'я вже наблизилось впритул до траси Благовіщенськ – Свободний.

Найскладніша ситуація спостерігається поблизу села Москвітіно. Там водії змушені проїжджати крізь густий дим та вогонь.

Очевидці повідомляють, що полум'я охопило тисячі дерев, а небо затягнуло чорним димом. Також водії публікують кадри страшної пожежі.

У регіоні оголошено особливий протипожежний режим. Офіційних коментарів від тамтешньої влади та російського МНС наразі немає.

Раніше стало відомо, що поліція евакуювала міста Ештаол і Месілат-Ціон через пожежі, які виникли через погодні умови. 

Зазначається, що через високу температуру та сильний вітер лісові пожежі швидко поширюються. Поліція перекрила трасу 38, ключову транспортну артерію, що веде з цього району до Єрусалиму.

Пожежа спочатку спалахнула неподалік від Мошава Тарум, що в центрі міста. Сильний вітер роздував полум'я, поки рятувальники боролися з вогнем.

В Єрусалимі було видно дим, очевидно, від пожежі, що сталася приблизно за 25 км, що призвело до різкого погіршення якості повітря. Полум'я від другої пожежі наблизилося до шосе 6, головної магістралі, що змусило поліцію перекрити дорогу біля міст Петахія і Педая.

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами, надавши їм спецобладнання, зокрема, літак та рятувальників.

У соціальній мережі Х Сибіга зазначив: «Український уряд готовий допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами. Ми можемо надіслати пожежне обладнання, зокрема спеціалізований літак, та наших кваліфікованих рятувальників».

Читайте також:

Теги: пожежа росія ліс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За перші неповні п'ять місяців 2025 року в Росії було встановлено 66 пам'ятників «СВО»
Росія встановила сотні пам'ятників, присвячені окупації України: чому вони схожі на меми (фото)
Вчора, 11:59
Як відомо, Європейська комісія планує заборонити нові угоди щодо російського газу до 2025 року та припинити чинні до 2027 року
США та РФ хочуть відновити поставки російського газу до ЄС – Reuters
8 травня, 17:30
Ангеліна Мельникова неодноразово була помічена у підтримці війни
Україна вимагає від МОК відсторонити російську гімнастку: підставою стали факти, оприлюднені «Главкомом»
30 квiтня, 18:13
«Москва розглядає Судан як стратегічне місце для розширення російської присутності в Африці»
Росія хоче побудувати базу у Порт-Судані: США пригрозили серйозними наслідками
25 квiтня, 16:03
Яскраві спалахи в російському місті
У російському Омську стався нічний переполох: лунали сирени, небо палало спалахами
21 квiтня, 01:52
Рідну землю звільнені бійці вітали вигуками «Слава Україні!» та «Україна понад усе!»
Перші слова звільнених із полону військових на рідній землі: СБУ оприлюднила унікальні кадри
19 квiтня, 19:44
Росія атакувала дронами Запоріжжя
Росія атакувала Запоріжжя дронами (оновлено)
19 квiтня, 07:35
Прощання з окупантом відбудеться 18 квітня у місті Улан-Уде
ЗСУ ліквідували бурятського борця, який був командиром танкового взводу
16 квiтня, 20:34
Росіяни вдарили по Сумах 13 квітня
Зеленський відреагував на удар по Сумах
13 квiтня, 11:56

Суспільство

Україною шириться повітряна тривога: РФ запустила дрони та мовчить про припинення вогню
Україною шириться повітряна тривога: РФ запустила дрони та мовчить про припинення вогню
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський «перетрусив» Ставку і вивів звідти ексзаступника Умєрова
Зеленський «перетрусив» Ставку і вивів звідти ексзаступника Умєрова
Уряд спростив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном
Уряд спростив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном
У Хмельницькому надзвичайники врятували підлітка, якого вдарило струмом на даху вагона
У Хмельницькому надзвичайники врятували підлітка, якого вдарило струмом на даху вагона
Уряд дозволив батькам забирати дитину в сімʼю ще до усиновлення
Уряд дозволив батькам забирати дитину в сімʼю ще до усиновлення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
102K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
82K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
33K
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч
32K
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua