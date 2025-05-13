На Далекому Сході РФ вирує масштабна лісова пожежа (відео)

У регіоні оголошено особливий протипожежний режим

У Амурській області Росії не вщухає масштабна лісова пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що полум'я вже наблизилось впритул до траси Благовіщенськ – Свободний.

Найскладніша ситуація спостерігається поблизу села Москвітіно. Там водії змушені проїжджати крізь густий дим та вогонь.

Очевидці повідомляють, що полум'я охопило тисячі дерев, а небо затягнуло чорним димом. Також водії публікують кадри страшної пожежі.

У регіоні оголошено особливий протипожежний режим. Офіційних коментарів від тамтешньої влади та російського МНС наразі немає.

Раніше стало відомо, що поліція евакуювала міста Ештаол і Месілат-Ціон через пожежі, які виникли через погодні умови.

Зазначається, що через високу температуру та сильний вітер лісові пожежі швидко поширюються. Поліція перекрила трасу 38, ключову транспортну артерію, що веде з цього району до Єрусалиму.

Пожежа спочатку спалахнула неподалік від Мошава Тарум, що в центрі міста. Сильний вітер роздував полум'я, поки рятувальники боролися з вогнем.

В Єрусалимі було видно дим, очевидно, від пожежі, що сталася приблизно за 25 км, що призвело до різкого погіршення якості повітря. Полум'я від другої пожежі наблизилося до шосе 6, головної магістралі, що змусило поліцію перекрити дорогу біля міст Петахія і Педая.

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами, надавши їм спецобладнання, зокрема, літак та рятувальників.

У соціальній мережі Х Сибіга зазначив: «Український уряд готовий допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами. Ми можемо надіслати пожежне обладнання, зокрема спеціалізований літак, та наших кваліфікованих рятувальників».