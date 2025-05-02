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Українські військові взяли у полон громадян Того, які воювали за Росію

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Українські військові взяли у полон громадян Того, які воювали за Росію
МЗС Того закликає громадян, особливо молодь, яка бажає продовжити навчання за кордоном, бути надзвичайно пильними
колаж: glavcom.ua

Тоголезці потрапили в полон до українських військових, воюючи на боці Росії

Міністерство закордонних справ, регіональної інтеграції та тоголезців за кордоном заявило про взяття у полон громадян Того українськими військовими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Того.

Як заявили у відомстві, більшість їх співвітчизників, особливо молоді студенти, покинули Того в рамках так званих стипендій, запропонованих структурами, які представляються як такі, що базуються в Росії.

«Зіткнувшись із цією тривожною ситуацією, міністерство закликає громадян, особливо молодь, яка бажає продовжити навчання за кордоном, бути надзвичайно пильними. Міністерство закликає їх перевіряти справжність пропозицій щодо стипендій перед тим, як брати на себе будь-які зобов'язання, та звертатися до компетентних служб або будь-якого іншого відповідного міністерства, зокрема до Міністерства вищої освіти та досліджень, щоб отримати достовірну та безпечну інформацію перед будь-яким від'їздом за кордон, особливо до Росії», – зазначили у відомстві.

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Міністерство активно співпрацює з деякими дипломатичними партнерами, щоб пролити світло на цю ситуацію та надати, наскільки це можливо, необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» Сухопутних військ ЗСУ в Торецьку взяли в полон африканського найманця

Також українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії у Донецькій області. Як виявилося, операцію провели бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

До слова, бійці 12 бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох російських солдатів на Торецькому напрямку. 

Також, полонений окупант насмішив розповіддю про те, як їх учили ховатися від дронів. Полонений окупант, 21-річний таджик із Санкт-Петербурга, мав досить непогане життя. Він був кіберспортсменом, навчався на нейрохірурга в медичному виші, мав квартиру та дівчину. Однак усе змінила бійка. Його заарештували за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Окупант, який і до того мав проблеми з законом, посидівши трохи в ізоляторі, вирішив підписати контракт. 
 

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Теги: Африка полон ЗСУ війна росія

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