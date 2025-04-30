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Росія та КНДР почали будувати перший автомобільний міст, який з′єднає країни

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росія та КНДР почали будувати перший автомобільний міст, який з′єднає країни
Прем'єр РФ заявив, що будівництво мосту є «знаковим етапом для відносин двох країн і символізує прагнення Москви та Пхеньяну до зміцнення дружніх відносин»
фото: AP

Наразі між Росією і КНДР діє тільки залізничний міст і авіасполучення

Росія та Північна Корея почали будівництво автомобільного мосту через річку Туманна. Це називають «знаковим етапом для відносин двох країн». Як передає «Главком», про це пишуть російські медіа.

Прем'єр Росії Михайло Мішустін заявив, що будівництво мосту є «знаковим етапом для відносин двох країн і символізує прагнення Москви та Пхеньяну до зміцнення дружніх відносин і нарощування міжрегіонального співробітництва».

Наразі між Росією і КНДР діє тільки залізничний міст і авіасполучення. Автомобільний міст дасть змогу збільшити вантажопотік і розвивати пасажирські перевезення.

Загальна довжина споруджуваного мостового переходу (з під'їзними дорогами) – 4,7 км. Довжина безпосередньо самого мосту – один кілометр. Довжина російської сторони становить 424 метри, корейської – 581 метр. Ширина мосту – 7 метрів (дві смуги руху).

Біля мостового переходу буде обладнано автомобільний пункт пропуску.

«Це по-справжньому знаковий етап для російсько-корейських відносин. Його значення виходить далеко за рамки просто інженерного завдання. Він символізує наше спільне прагнення до зміцнення дружніх, добросусідських відносин, нарощування міжрегіонального співробітництва», – сказав Мішустін.

Нагадаємо, 26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР».

Міноборони РФ вперше показало відео корейців, які воюють проти України.

Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Згодом Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку.

Водночас Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено. 

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Теги: Північна Корея росія міст

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