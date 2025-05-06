Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія стягує бомбардувальники Ту-95 до Сибіру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Росія стягує бомбардувальники Ту-95 до Сибіру
Російський Ту-95 МС
фото з відкритих джерел

Окупанти нарощують кількості стратегічних далекобійних бомбардувальників на авіабазі «Біла»

Російські загарбники стягують стратегічні далекобійні бомбардувальники Ту-95 на авіабазу «Біла» у Сибіру. Про це повідомляє Osint-дослідник MT Anderson у соцмережі Х, передає «Главком».

«Триває нарощування кількості стратегічних далекобійних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі «Біла» на сході Сибіру (за повідомленнями, використовуються для ударів по Україні), – йдеться в повідомленні.

На знімках видно дев’ять бомбардувальників Ту-95 на пероні, один з яких нещодавно приземлився.

Росія стягує бомбардувальники Ту-95 до Сибіру фото 1
супутниковий знімок

Крім того, на авіабазі присутня значна кількість Ту-22, Міг-31 та Су-27. Є принаймні один Ту-160, але може бути й чотири. Також присутні кілька транспортних літаків Ан-26.

Росія стягує бомбардувальники Ту-95 до Сибіру фото 2
супутниковий знімок літаків Ту-22

Нагадаємо, триває 1168-й день повномастабної війни. З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосував при цьому дві ракети та 138 КАБ, залучив для ураження 1176 дронів-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Читайте також:

Теги: винищувач окупанти росія Сибір авіація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пакет підтримки для України на $310,5 млн включає підготовку та обслуговування винищувачів F-16
Держдеп США схвалив пакет з навчання та підтримки F-16 для України на суму $310,5 млн
2 травня, 23:44
Сили оборони: Окупанти рвуться на кордон трьох областей
Сили оборони: Окупанти рвуться на кордон трьох областей
30 квiтня, 04:55
21-річний Нікіта навчався у Національному транспортному університеті, а 19-річна Софія була випускницею фахового коледжу Київського національного університету технологій та дизайну
Від удару РФ по Києву загинули син та донька лікаря університету Шевченка
24 квiтня, 16:28
Полонений виявився 23-річним жителем міста Омськ. Воювати молодика «вмовляв» погрозами його знайомий
На Донеччині окупант попросився в полон, бо боявся «обнулення»
22 квiтня, 18:54
Росіяни намагаються розчистити переправу через річку Чорний Жеребець
РФ скористалась перемир'ям для облаштування маршрутів через водні перешкоди
21 квiтня, 06:59
Сили оборони відбили штурм противника
Окупанти на півдні України змінили тактику та пішли в штурм: подробиці
17 квiтня, 15:07
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
14 квiтня, 08:24
Небо в Києві зранку, 12 квітня
Київ затягнуло смогом із запахом гару (фото)
12 квiтня, 09:25
Ситуація на фронті 7 квітня
Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу
7 квiтня, 23:03

Соціум

Росія стягує бомбардувальники Ту-95 до Сибіру
Росія стягує бомбардувальники Ту-95 до Сибіру
Трамп прокоментував своє фото в образі Папи Римського
Трамп прокоментував своє фото в образі Папи Римського
У Росії пролунали вибухи: Москва опинилася під атакою дронів
У Росії пролунали вибухи: Москва опинилася під атакою дронів
На війні в Україні загинув 20-річний син фінського політика
На війні в Україні загинув 20-річний син фінського політика
У США знайшли живою жінку, яка зникла понад 60 років тому
У США знайшли живою жінку, яка зникла понад 60 років тому
Ватикан завершує приготування до конклаву: усі кардинали вже в Римі
Ватикан завершує приготування до конклаву: усі кардинали вже в Римі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
84K
Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
57K
Начальник ТЦК, який обіцяв не пускати сина воювати, поїхав на передову
42K
Раїса Богатирьова вимагає від держави більшу пенсію: стало відомо, скільки соратниця Януковича отримує зараз
29K
Чому Путін не погоджується на компроміс: пояснення ISW

Новини

Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua