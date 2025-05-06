Росія стягує бомбардувальники Ту-95 до Сибіру

Окупанти нарощують кількості стратегічних далекобійних бомбардувальників на авіабазі «Біла»

Російські загарбники стягують стратегічні далекобійні бомбардувальники Ту-95 на авіабазу «Біла» у Сибіру. Про це повідомляє Osint-дослідник MT Anderson у соцмережі Х, передає «Главком».

«Триває нарощування кількості стратегічних далекобійних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі «Біла» на сході Сибіру (за повідомленнями, використовуються для ударів по Україні), – йдеться в повідомленні.

На знімках видно дев’ять бомбардувальників Ту-95 на пероні, один з яких нещодавно приземлився.

супутниковий знімок

Крім того, на авіабазі присутня значна кількість Ту-22, Міг-31 та Су-27. Є принаймні один Ту-160, але може бути й чотири. Також присутні кілька транспортних літаків Ан-26.

супутниковий знімок літаків Ту-22

Нагадаємо, триває 1168-й день повномастабної війни. З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосував при цьому дві ракети та 138 КАБ, залучив для ураження 1176 дронів-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.