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Путін фактично закликав «душити» Google та інші західні сервіси

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Путін фактично закликав «душити» Google та інші західні сервіси
Путін заявив, що деякі великі компанії нібито сигналізують про бажання повернутися
фото з відкритих джерел

Путін висловився щодо можливого повернення іноземних компаній, які залишили російський ринок

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з представниками ділових кіл у Кремлі закликав «душити» ті компанії та сервіси, що, на його думку, діють проти інтересів Росії. Хоча прямо він не назвав Google чи інші західні платформи, його риторика та згадки про «діри» у вигляді зарубіжних маркетплейсів фактично вказують на потенційні обмеження для іноземних цифрових сервісів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Треба їх душити. Кажу без жодного сорому. Тому що вони нас намагаються душити, треба відповідати їм взаємністю. Ми нікого не виганяли, нікому не заважали. Ми надавали максимально сприятливі умови для роботи на нашому ринку», – заявив Путін.

Путін також прокоментував можливе повернення іноземних компаній, які залишили російський ринок. Він зазначив, що деякі великі компанії нібито сигналізують про бажання повернутися, але підкреслив, що це можливо лише на «вигідних» для Росії умовах.

«Коли ваші, прямо скажемо, не дуже сумлінні партнери йшли, вони поставили, в принципі, трудові колективи в досить складне становище... Вони поставили всіх у скрутне становище, змилися. А тепер, якщо захочуть повернутися, ми їм доріжку, чи що, повинні постелити? Ні, звісно», – заявив Путін.

Особливу увагу російський диктатор приділив зарубіжним маркетплейсам, назвавши їх «дірою», через яку «можна завозити все що завгодно».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що «Росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, щоб обмежити їхню військову спроможність».

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Теги: путін росія

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