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Трамп готовий оголосити про торговельну угоду з Великою Британією

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Трамп готовий оголосити про торговельну угоду з Великою Британією
Угода є першою, яку адміністрація Трампа сподівається підписати з десятками торговельних партнерів по всьому світу
фото: Reuters

Велика Британія наполягає на підписанні торговельної угоди до саміту Велика Британія-ЄС

Президент Дональд Трамп планує оголосити деталі торговельної угоди з Великою Британією у четвер вранці. Про це повідомляє New York Times з посиланням на анонімні джерела, знайомі з угодою, пише «Главком».

Як зазначає видання, ця угода є першою, яку адміністрація сподівається підписати з десятками торговельних партнерів по всьому світу. На початку квітня Трамп оголосив про запровадження тарифів для понад 70 країн світу, але потім запровадив 90-денну паузу, щоб дати можливість провести переговори, перш ніж вони набудуть чинності.

Як підкреслили у New York Times , деталі очікуваної угоди з Великою Британією не були одразу доступні, але їх підтвердила людина, обізнана з угодою, яка говорила на умовах анонімності, оскільки не мала права виступати публічно.

Трамп натякнув на цю заяву в дописі на Truth Social у середу ввечері.

«Завтра вранці о 10:00 (14:00 за Гринвічем) в Овальному кабінеті відбудеться велика прес-конференція щодо ВЕЛИКОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ УГОДИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЕЛИКОЇ ТА ДУЖЕ ШАНОВНОЇ КРАЇНИ. ПЕРША З БАГАТЬОХ!!!» – написав Трамп.

Білий дім та британські чиновники відмовилися від коментарів.

Як повідомляє Guardian, високопоставлені британські торговельні переговірники прибули до Вашингтона в середу, і Велика Британія наполягає на підписанні торговельної угоди до саміту Велика Британія-ЄС, який відбудеться пізніше цього місяця.

США запровадили 10-відсоткове мито на Велику Британію у квітні, хоча країна не зіткнулася з вищим взаємним митом, оскільки країна імпортує з США більше, ніж експортує. Однак Велика Британія все ще бореться з 25-відсотковими митами, які США встановили на сталь, алюміній та автомобілі з-за кордону.

Вважалося, що переговори з Великою Британією відкладені на потім, оскільки США надали пріоритет переговорам з Індією, Японією та Південною Кореєю, намагаючись змусити Китай сісти за стіл переговорів.

Ще у вівторок Трамп применшував очікування щодо неминучої угоди.

«Шкода, що вони не продовжують, знаєте, перестануть питати: «Скільки угод ви підписуєте цього тижня?», бо одного дня ми прийдемо і запропонуємо вам 100 угод», – сказав Трамп, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні порозумілися під час конфіденційної бесіди, що відбулася під час обіду в кімнаті Рузвельта. За словами високопоставленого канадського чиновника, більшість часу за обідом вони обговорювали питання зовнішньої політики. Зокрема, йшлося про нові тарифи США, прагнення Трампа зробити Канаду 51-м штатом Америки, російсько-українську війну, напружені відносини з Китаєм і ситуацію в Ірані.

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Теги: США Велика Британія Дональд Трамп

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