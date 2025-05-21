Кондратюк розповів, чого поїхав в США

Зірковий тато Ігор Кондратюк на випускному доньки поділився радісним моментом

У родині відомого українського продюсера та телеведучого Ігоря Кондратюка відбулася знаменна подія. Його дочка Поліна успішно завершила навчання в Arizona State University (Університет штату Аризона), здобувши ступінь бакалавра за спеціальністю «Аерокосмічна інженерія». Кондратюк особисто полетів до США на випускний доньки. Про це повідомляє «Главком».

Телеведучий поділився емоціями та опублікував ексклюзивні фотографії з випускного у своїх соцмережах.

«Видатна подія сталася в нашій сім'ї: Поліна отримала ступінь бакалавра в Arizona State University зі спеціальності Aerospace Engineering! Закінчила з відзнакою – Moeur Award! Радість і гордість розпирає!!! Моя розумна красуня! Люблю безмежно...», – написав Кондратюк.

фото: Ігор Кондратюк

фото: Ігор Кондратюк

Нагорода Moeur Award – одна з найвищих академічних відзнак Arizona State University.

До слова, 63-річний продюсер Ігор Кондратюк також має освіту технічного напрямку - він закінчив КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Радіофізика»

Нагадаємо, багаторічній конфлікт між відомим українським співаком Віталієм Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком нарешті завершився. Про це повідомили обидві сторони.

Ігор Кондратюк у своєму повідомленні зазначив, що борг, який тягнувся за співаком протягом багатьох років, було повністю сплачено. Внаслідок цього, права на пісні, які раніше належали продюсеру, тепер офіційно перейшли у власність Віталія Козловського.