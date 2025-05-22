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Дива не буде: Залужний зробив заяву щодо кордонів 1991 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Дива не буде: Залужний зробив заяву щодо кордонів 1991 року
Залужний: Сподіваюся, що серед присутніх уже не залишилося тих, хто досі чекає на якесь диво, яке принесе Україні мир, поверне кордони 1991 чи 2022 року, і все раптом стане добре
фото з відкритих джерел

Валерій Залужний зазначив, що поки у РФ є ресурси, можливості і засоби завдавати ударів по нашій території чи проводити локальні наступи про кордони 1991 року не може бути й мови

Україні не варто розраховувати на повернення до кордонів 1991 року, оскільки Росія досі має ресурси для продовження війни. Про це заявив колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний під час виступу на форумі «Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі», повідомляє «Главком».

«Сподіваюся, що серед присутніх уже не залишилося тих, хто досі чекає на якесь диво, яке принесе Україні мир, поверне кордони 1991 чи 2022 року, і все раптом стане добре. Особисто я переконаний: допоки в супротивника є ресурси, можливості і засоби завдавати ударів по нашій території чи проводити локальні наступи – про це не може бути й мови», – наголосив Залужний.

Він зауважив, що здатність Росії вести бойові дії безпосередньо залежить від її ресурсного потенціалу. За його словами, вже з кінця 2023 року і на початку 2024-го Росія веде війну на виснаження.

Посол переконаний: перемога можлива лише шляхом повного знищення здатності Росії продовжувати війну.

«Йдеться насамперед про руйнування її військово-економічного потенціалу. Враховуючи нинішню ситуацію в Україні – критичний дефіцит людського ресурсу та надскладне економічне становище, то ми можемо говорити лише про високотехнологічну війну на виживання. Це війна, яка потребує мінімальних людських і економічних витрат при максимальній ефективності. Інших варіантів за нинішніх демографічних і економічних умов просто не існує», – підсумував він.

Раніше ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що перемога України повністю залежить від впровадження інновацій та новітніх технологій, оскільки війна стала «іншою». Про це повідомляє «Главком».

Так, ексголовнокомандувач зауважує на появі безпілотних систем та цифрових технологій, внаслідок чого «традиційні види озброєнь лишилися в історії». Наприклад, броньована техніка, яка з 1915 року була основою наступальних операцій, тепер «беззахисна перед дешевими дронами».

До слова, Валерій Залужний описав зміни, які докорінно перевернули уявлення про сучасну війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його статтю для Defense One.

Зазначається, що протягом десятиліть основною тенденцією у війнах були стрімкі наступальні маневри. Однак війна Росії проти України набрала рис війни на виснаження, подібної до Першої світової.

Теги: Валерій Залужний війна росія

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