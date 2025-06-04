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Росіяни вигадали спосіб, як «применшити» втрати після операції «Павутина»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росіяни вигадали спосіб, як «применшити» втрати після операції «Павутина»
«На знімку видно обгоріле летовище під літаком», – зазначають аналітики, публікуючи супутникові знімки
фото: скриншот відео

Росіяни замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів

Росіяни намагаються применшити кількість втраченої авіатехніки після операції СБУ «Павутина», коли вдалося уразити 41 літак. Про це повідомляють джерела «Главкома» у Службі безпеки.

Як повідомляють в СБУ, росіяни замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів. 

OSINT-аналітики також фіксують випадки, коли на одному з атакованих аеродромів на знімках за 2 червня видно обгорілий літак Ту-95. А на знімках за 4 червня на його місці стоїть уже цілий Ту-95. 

«Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним», – зазначають аналітики, публікуючи супутникові знімки аеродромів.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України. 

Тим часом російські правоохоронці оголосили в розшук 37-річного Артема Тимофеєва у справі про атаку на аеродроми. Він буцімто був власником вантажівок, із яких злітали дрони.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

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Теги: росія росіяни літак

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