«Втрати, з якими не змиритися»: «Укрзалізниця» повідомила про загиблих та поранених у Харкові

«Укрзалізниця» в жалобі через російський обстріл Харкова, який забрав життя двох залізничників

Внаслідок обстрілу Харкова, який стався 7 червня, «Укрзалізниця» зазнала важких втрат серед своїх співробітників, які працювали на Дитячій залізниці. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів про стан постраждалих від обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

Як зазначив Олександр Перцовський, внаслідок обстрілу на жаль, дві людини загинули:

Ганна Деменкова – в.о. начальника Дитячої дороги, загинула на місці.

– в.о. начальника Дитячої дороги, загинула на місці. Володимир Ковтун – колишній інструктор Дитячої залізниці, який вийшов на пенсію у 2022 році, але перебував поруч у фатальний вечір. Лікарі боролись за його життя, але врятувати не вдалося – Володимир помер від отриманих травм вночі в лікарні.

«Втрати, з якими неможливо змиритися... Підтримуємо близьких, готуємось до прощань...», – зазначив Олександр Перцовський.

Кілька співробітників «Укрзалізниці» перебувають у лікарнях Харкова, отримуючи необхідну медичну допомогу. Команди залізничників безперервно координують підтримку постраждалих.

Олександр Перцовський розповів про постраждалих:

Інна Бойко – інструктор Дитячої дороги, перебуває у найтяжчому стані та залишається на апараті ШВЛ. Проте, як повідомив Перцовський, вона вже у свідомості, спілкується з близькими та колегами. «Вона боєць. Каже «зроблю все, щоб викарабкатись», – зазначив очільник «Укрзалізниці».

Аміран Абашидзе – «гуру дитячих залізниць», перебуває у складному, але свідомому стані. Він передає «дуже великий привіт і подяку» всім, хто підтримує. Маму Амірана вже везуть, а все необхідне для відновлення забезпечено на місці.

Возікова Юлія – інструктор, готується до переведення в офтальмологічне відділення після дозволу нейрохірургів. З Юлією вже розмовляли, вона також виявляє сильний бойовий дух.

Ще двоє колег, Борис Трусов та Кіндер Євген, шпиталізовані з осколковими пораненнями, які, на щастя, не є загрозливими. Вони отримують всю необхідну допомогу, з ними постійно перебувають колеги.

За словами Олександра Перцовського, решта постраждалих колег перебувають на амбулаторному лікуванні, їм надається допомога з медичними засобами.

Олександр Перцовський звернувся до вихованців Малої Південної залізниці, запевнивши, що «Укрзалізниця» ніколи не покине своїх маленьких друзів: «Ми ніколи вас не полишимо, ви частина великої залізничної родини і, як і обіцяв, обов'язково ще підкоримо Говерлу!»

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Харкову 7 червня зросла до двох. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час атаки.

Раніше ми писали, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей.