Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Втрати, з якими не змиритися»: «Укрзалізниця» повідомила про загиблих та поранених у Харкові

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Втрати, з якими не змиритися»: «Укрзалізниця» повідомила про загиблих та поранених у Харкові
Голова правління «Укрзалізниці»: Втрати, з якими неможливо змиритися... Підтримуємо близьких, готуємось до прощань...
фото: ДСНС

«Укрзалізниця» в жалобі через російський обстріл Харкова, який забрав життя двох залізничників

Внаслідок обстрілу Харкова, який стався 7 червня, «Укрзалізниця» зазнала важких втрат серед своїх співробітників, які працювали на Дитячій залізниці. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів про стан постраждалих від обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

Як зазначив Олександр Перцовський, внаслідок обстрілу на жаль, дві людини загинули:

  • Ганна Деменкова – в.о. начальника Дитячої дороги, загинула на місці.
  • Володимир Ковтун – колишній інструктор Дитячої залізниці, який вийшов на пенсію у 2022 році, але перебував поруч у фатальний вечір. Лікарі боролись за його життя, але врятувати не вдалося – Володимир помер від отриманих травм вночі в лікарні.

«Втрати, з якими неможливо змиритися... Підтримуємо близьких, готуємось до прощань...», – зазначив Олександр Перцовський.

Кілька співробітників «Укрзалізниці» перебувають у лікарнях Харкова, отримуючи необхідну медичну допомогу. Команди залізничників безперервно координують підтримку постраждалих.

Олександр Перцовський розповів про постраждалих:

Інна Бойко – інструктор Дитячої дороги, перебуває у найтяжчому стані та залишається на апараті ШВЛ. Проте, як повідомив Перцовський, вона вже у свідомості, спілкується з близькими та колегами. «Вона боєць. Каже «зроблю все, щоб викарабкатись», – зазначив очільник «Укрзалізниці».

Аміран Абашидзе – «гуру дитячих залізниць», перебуває у складному, але свідомому стані. Він передає «дуже великий привіт і подяку» всім, хто підтримує. Маму Амірана вже везуть, а все необхідне для відновлення забезпечено на місці.

Возікова Юлія – інструктор, готується до переведення в офтальмологічне відділення після дозволу нейрохірургів. З Юлією вже розмовляли, вона також виявляє сильний бойовий дух.

Ще двоє колег, Борис Трусов та Кіндер Євген, шпиталізовані з осколковими пораненнями, які, на щастя, не є загрозливими. Вони отримують всю необхідну допомогу, з ними постійно перебувають колеги.

За словами Олександра Перцовського, решта постраждалих колег перебувають на амбулаторному лікуванні, їм надається допомога з медичними засобами.

Олександр Перцовський звернувся до вихованців Малої Південної залізниці, запевнивши, що «Укрзалізниця» ніколи не покине своїх маленьких друзів: «Ми ніколи вас не полишимо, ви частина великої залізничної родини і, як і обіцяв, обов'язково ще підкоримо Говерлу!»

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Харкову 7 червня зросла до двох. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час атаки.

Раніше ми писали, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей.

Теги: Харків Укрзалізниця росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харків атаковано безпілотниками
У Харкові «шахед» влучив у цивільне підприємство та будинок, є постраждалі (оновлено)
Вчора, 03:42
«Укрзалізниця» просить вибачення за тимчасові незручності
Пошкодження колії на Київщині: коли буде закінчено ремонт
6 червня, 14:16
Пошкоджений будинок у Чернігові
Атака на Чернігів, блекаут на окупованій території України: головне за ніч
3 червня, 05:42
Російські посадовці погрожують завдати ударів по Берліну
Кремль в істериці: далекобійні ракети з Німеччини викликали нову хвилю погроз
29 травня, 00:49
У Мархалівці постраждали 22 приватні будинки
Боляче бачити. Рашисти перетворили на руїни вулицю в Мархалівці на Київщині
25 травня, 21:54
Вікторія Магомадова – мати загиблої дитини
«Ще одного народиш». Як у РФ чиновниця втішала матір загиблої на спортмайданчику дитини
22 травня, 09:48
У ТЦК Харкова помер чоловік: поліція заявила про самогубство
У ТЦК Харкова помер чоловік: поліція заявила про самогубство
18 травня, 13:02
ЄС готовий розглянути санкції проти російського енергетичного сектору та фінансового ринку
«Ми чекаємо на згоду Путіна». Мерц назвав умови запровадження санкцій проти Росії
13 травня, 17:00
Засуджена у Росії балерина Ксенія Кареліна
Балерина Кареліна написала Трампу листа: просить звільнити з тюрем РФ трьох американців
11 травня, 20:59

Події в Україні

Передача тіл загиблих? Російські ЗМІ опублікували відео з чергою вантажівок
Передача тіл загиблих? Російські ЗМІ опублікували відео з чергою вантажівок
«Втрати, з якими не змиритися»: «Укрзалізниця» повідомила про загиблих та поранених у Харкові
«Втрати, з якими не змиритися»: «Укрзалізниця» повідомила про загиблих та поранених у Харкові
Скандал з мобілізацією: медик заявив про викрадення, Чернівецький ТЦК обіцяє перевірку
Скандал з мобілізацією: медик заявив про викрадення, Чернівецький ТЦК обіцяє перевірку
РФ вночі атакувала Україну протикорабельною ракетою та 49 дронами: є влучання
РФ вночі атакувала Україну протикорабельною ракетою та 49 дронами: є влучання
Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року
У найближчі дні очікується потужний обстріл України – Reuters
У найближчі дні очікується потужний обстріл України – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
239K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 червня: ситуація на фронті
144K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 червня 2025
34K
Новий президент Польщі зробив неочікувану заяву щодо вступу України в ЄС
29K
Трійця 2025 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
21K
Полонений командир корабля здивував причиною, через яку вирішив воювати у піхоті

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua