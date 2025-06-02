Головна Світ Політика
search button user button menu button

Операція «Павутина». Центр протидії дезінформації повідомив, скільки знищено літаків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Операція «Павутина». Центр протидії дезінформації повідомив, скільки знищено літаків
Ворожій авіації завдано збитків на більш ніж $2 млрд
фото з відкритих джерел

СБУ повідомляла, що внаслідок атаки було уражено понад 40 ворожих літаків

Унаслідок спецоперації «Павутина» було знищено як мінімум 13 російських літаків. Ще більше було пошкоджено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Як відомо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж $2 млрд. Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»
Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»
Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»
Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни. За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичного погляду. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня.

Читайте також:

Теги: літак росія Центр протидії дезінформації СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт: «Страх Трампа – це вплутатися в ширшу європейську війну»
Син легендарного Збігнєва Бжезінського назвав найбільший страх Трампа у відносинах із Путіним
Вчора, 11:00
Росія атакувала Запоріжжя щонайменше сімома «шахедами»
Атака на Запоріжжя, обвал мосту в Росії: головне за ніч
Вчора, 07:10
64-річний Віталій Кафанов – один із найкращих російських тренерів воротарів
У тренера збірної Росії з футболу виявилося дві дружини
20 травня, 17:43
Сенегальцю порадили піти на війну, щоб заробити грошей
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
18 травня, 17:22
Глава МЗС Британії відреагував на удар окупантів по автобусу на Сумщині
Глава МЗС Британії відреагував на удар окупантів по автобусу на Сумщині
17 травня, 16:35
Сума штрафу складає близько 20 тис. турецьких лір
Турецькі авіакомпанії почнуть штрафувати пасажирів, які порушують одне правило у літаку
13 травня, 17:47
Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
9 травня, 07:20
Україна повернула з російського полону 205 воїнів
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
«Поки ніякого транзиту влади нема і Путін не збирається шукати реального наступника»
Путін вперше заговорив про наступника. Що сталося?
4 травня, 17:57

Політика

Операція «Павутина». Центр протидії дезінформації повідомив, скільки знищено літаків
Операція «Павутина». Центр протидії дезінформації повідомив, скільки знищено літаків
У Стамбулі відбудеться зустріч делегацій України та РФ: що відомо
У Стамбулі відбудеться зустріч делегацій України та РФ: що відомо
Лавров поскаржився Рубіо на спецоперацію СБУ
Лавров поскаржився Рубіо на спецоперацію СБУ
Мединський у Стамбулі втік від камер після запитань про знищені літаки
Мединський у Стамбулі втік від камер після запитань про знищені літаки
Сенатори США анонсують «тарифний хаос» для російської нафти
Сенатори США анонсують «тарифний хаос» для російської нафти
Глава МЗС Норвегії відреагував на спецоперацію «Павутина»
Глава МЗС Норвегії відреагував на спецоперацію «Павутина»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
54K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
37K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
31K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України
20K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua