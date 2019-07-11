Одіозний керівник українського велоспорту обіцяє мільйон доларів і анонсує нові звільнення



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Олександр Башенко. Грізний, але дотепний www.racehorizonpark.com

Пан Башенко розійшовся не на жарт

Підданий публічній обструкції за нахабний випад на адресу чемпіонки ІІ Європейських ігор Ганни Соловей президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко не знаходить собі місця і продовжує креативити.

Оскільки після відомих подій особиста сторінка Олександра Борисовича в «Фейсбуку» заблокована, він бореться через паблік самої Федерації. Пан Башенко оприлюднив цікаву заяву, яка дає зрозуміти, якими будуть його подальші кроки. Не обійшлося, звісно, й без притаманної цьому керівникові оригінальності.

Свій допис Олександр Башенко назвав «Зверненням до членів Федерації Велосипедного спорту України». Прибираємо лише знак оклику і публікуємо заяву повністю.

«Щойно відгримів мітинг людей у касках біля Міністерства молоді та спорту України, організований раніше діскваліфікованою за вживання заборонених допінг-препаратів спортсменкою Ганною Соловей, переможницею Європейських ігор в змаганнях з неолімпійських видів спорту та нашим ветераном, володарем почесного п’ятого місця в гонці з роздільним стартом на чемпіонаті України, що минув, першим віце-президентом ФВСУ Андрієм Гривком. Шановні члени Федерації Велосипедного спорту України, звертаємося до вас, тих хто сумлінно виконує статут ФВСУ, любить свою справу, поважає один одного із двома пропозиціями.

1. Призначається премія розміром в 1000000 доларів США тому, хто знайде на фото організованого Ганною та Андрієм мітингу, велосипедиста, члена збірної команди міста Києва, адже дійство відбулося саме в місті Києві.

2. Надати доручення нашим ветеранам Андрієві Гривку та Ярославу Поповичу на вирішення наступних питань:

а) збір підписів членів ФВСУ про скликання позачергової конференції ФВСУ для обговорення наступних питань:

- доповідь тренерів Мінсолодьспорту щодо доцільності перебування Ганни Соловей в збірній команді України;

- доповідь першого віце-президента Гривка щодо відставки президента ФВСУ Башенка

б) переобрання першого віце-президента Гривка у зв’язку з відсутністю на роботі протягом семи місяців після обрання на посаду;

в) розгляд доцільності займання посади генерального секретаря ФВСУ Борисом Івановим з огляду неволодіння останнім англійською мовою;

г) заслуховування звітів членів президії Ткаченка, Скоренка, Скиби щодо бачення розвитку відповідних видів велоспорту на наступний олімпійській цикл.

Після завершення членами Федерації Гривком та Поповичем збору підписів та оприлюднення результатів, у разі, якщо кількість підписів буде становити 10% від загальної кількості діючих членів федерації, позачергова Конференція вважатиметься автоматично оголошеною.

З повагою, президент ФВСУ»