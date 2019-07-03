ФВУ розгляне питання звільнення скандального президента Башенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Башенко XSport

Голова Федерації велоспорту України Олександр Башенко може втратити посаду

Найближчим часом Федерація велоспорту України розгляне питання відставки президента організації Олександра Башенка після його конфлікту з велогонщицею Ганною Соловей.

Про це повідомив віце-президент Федерації велоспорту України Андрій Гривко у зверненні на сторінці в мережі Фейсбук.

"Як перший віце-президент ФВУ можу заявити, що до Федерації надійшло дуже багато скарг як від велоспільноти, так і від громадян України. Федерація зобов'язана розглянути ці скарги, тому найближчим часом буде скликано президію ФВУ. На ній буде розглянуто питання про доцільність перебування Олександра Башенка на посаді керівника Федерації", - зазначив Гривко.

Конфлікт між Башенко та чемпіонкою Європейських ігор у Мінську Ганною Соловей спалахнув у мережі Фейсбук. Президент ФВУ грубо та принизливо висловлювався на адресу спортсменки, погрожуючи її вигнати зі збірної України.

Завтра, 4 липня, о 8:40 під стінами Міністерства молоді і спорту на вулиці Еспланадній, 42 у Києві відбудеться акція на підтриму Ганни Соловей і з вимогою відправити пана Башенка у відставку.



