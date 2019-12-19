Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Псевдофанати на акції під стінами Нацбанку

Керівник організації Сергій Михайленко, котрий нещодавно намагався нажитися на квитках для дітей, зганьбився під час інтерв’ю каналу Медведчука

Поряд з кількома іншими сьогодні, у День святого Миколая під стінами Національного банку України відбувається ще одна кумедна акція. Пікетувати установу вийшли люди з символікою футбольного клубу «Динамо». Судячи з розтяжок, вони вимагають у колишнього керівництва Нацбанку вернути гроші власникові ФК.

Суть акції телеканалу Медведчука «News One» намагався викласти керівник офіційного фан-клубу і за сумісництвом співробітник по роботі з уболівальниками (СРУ) Сергій Михайленко. Правда, пояснення вийшло аж надто кустурбате. На глум пана Михайленка виставила навіть журналістка телеканалу, який має спільного з клубом «Динамо» власника.

Зауважимо, що тяганина між Нацбанком, «Приватбанком» і акціонерами футбольного клубу «Динамо» в особі братів Суркісів тягнеться з 2016 року, з того часу, як наказом від 20 грудня 2016 року в частині заборони видаткових операцій відбулося блокування рахунків ТОВ «ФК «Динамо» Київ» у «Приватбанку».

Також «Главком» нещодавно розповідав, що згадуваний вище Сергій Михайленко потрапив у незручну ситуацію через торгівлю квитками на матчі «Динамо», які були попередньо виділялися як запрошення для школярів і студентів.