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    Новини

    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)

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    Псевдофанати на акції під стінами Нацбанку - Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)
    Псевдофанати на акції під стінами Нацбанку

    Керівник організації Сергій Михайленко, котрий нещодавно намагався нажитися на квитках для дітей, зганьбився під час інтерв’ю каналу Медведчука

    Поряд з кількома іншими сьогодні, у День святого Миколая під стінами Національного банку України відбувається ще одна кумедна акція. Пікетувати установу вийшли люди з символікою футбольного клубу «Динамо». Судячи з розтяжок, вони вимагають у колишнього керівництва Нацбанку вернути гроші власникові ФК.

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    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)
    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)
    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)
    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)
    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)
    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)
    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)
    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)
    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)
    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)
    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)
    Офіційний фан-клуб «Динамо» пікетує Нацбанк через гроші Суркіса (фото і відео)

    Суть акції телеканалу Медведчука «News One» намагався викласти керівник офіційного фан-клубу і за сумісництвом співробітник по роботі з уболівальниками (СРУ) Сергій Михайленко. Правда, пояснення вийшло аж надто кустурбате. На глум пана Михайленка виставила навіть журналістка телеканалу, який має спільного з клубом «Динамо» власника.

    Зауважимо, що тяганина між Нацбанком, «Приватбанком» і акціонерами футбольного клубу «Динамо» в особі братів Суркісів тягнеться з 2016 року, з того часу, як наказом від 20 грудня 2016 року в частині заборони видаткових операцій відбулося блокування рахунків ТОВ «ФК «Динамо» Київ» у «Приватбанку».  

    Також «Главком» нещодавно розповідав, що згадуваний вище Сергій Михайленко потрапив у незручну ситуацію через торгівлю квитками на матчі «Динамо», які були попередньо виділялися як запрошення для школярів і студентів.

     Читайте також: Квиткові аферисти. Чому люди не ходять на домашні матчі київського «Динамо»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Національний банк фанати ФК «Динамо» Приватбанк Ігор Суркіс
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