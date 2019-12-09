Колишній динамівець може очолити команду Мілевського



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Юрій Калитвинцев Р-Спорт

Український фахівець Юрій Калитвинцев може поновити тренерську кар'єру

Найближчим часом український тренер Юрій Калитвинцев може повернутися до роботи. Він може очолити нового чемпіона Білорусі – «Динамо-Брест», за яке виступає екс-форвард київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський.

Про це повідомля UA-Футбол з посиланням на власні джерела.

«Динамо-Брест» вперше в історії вибороло чемпіонський титул, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ. Тренував команду чеський фахівець Марцел Лічка. Білоруський клуб не планує продовжувати з ним співпрацю.

Останнім місцем роботи Калитвинцева ще 2017 року було московське «Динамо». Також Калитвинцев працював у нижегородській «Волзі», нацональній збірній України, очолював українську збірну U-19. За час ігрової кар’єри виступав за київське «Динамо».