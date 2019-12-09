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    Колишній динамівець може очолити команду Мілевського

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    Юрій Калитвинцев - Колишній динамівець може очолити команду Мілевського
    Юрій Калитвинцев
    Р-Спорт

    Український фахівець Юрій Калитвинцев може поновити тренерську кар'єру

    Найближчим часом український тренер Юрій Калитвинцев може повернутися до роботи. Він може очолити нового чемпіона Білорусі – «Динамо-Брест», за яке виступає екс-форвард київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський.

    Про це повідомля UA-Футбол з посиланням на власні джерела.

    «Динамо-Брест» вперше в історії вибороло чемпіонський титул, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ. Тренував команду чеський фахівець Марцел Лічка. Білоруський клуб не планує продовжувати з ним співпрацю.

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    Останнім місцем роботи Калитвинцева ще 2017 року було московське «Динамо». Також Калитвинцев працював у нижегородській «Волзі», нацональній збірній України, очолював українську збірну U-19. За час ігрової кар’єри виступав за київське «Динамо».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Мілевський ФК «Динамо» (Брест) ФК «Динамо» (Москва)
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