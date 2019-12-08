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    «Зоря» у Києві вчисту перемогла команду київського «Динамо» (відео)

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    Вихованець&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; Богдан Михайличенко у матчі з рідним клубом забив і віддав результативний пас - «Зоря» у Києві вчисту перемогла команду київського «Динамо» (відео)
    Вихованець «Динамо» Богдан Михайличенко у матчі з рідним клубом забив і віддав результативний пас
    ФК «Зоря»

    Кияни весь другий тайм провели у меншості

    Київське «Динамо» програло домашній матч 17-го туру української Прем'єр-ліги, поступившись 1:2 луганській «Зорі».

    Переломним моментом стала 52-га хвилина, коли за друге попередження поле покинув центральний оборонець киян Тамаш Кадар. Не встиг Олексій Михайличенко випустити іншого стоппера Артема Шабанова, як «Зоря» чисельну перевагу використала - після довгої передачі Богдана Михайличенка, прибравши під себе Томаша Кендзьору, забив Дмитро Хомченовський. Цей гол виявився переможним.

    «Динамо» (Київ) - «Зоря» (Луганськ) – 1:2

    Голи: 0:1 - Богдан Михайличенко (6). 1:1 - Вербіч (22). 1:2 - Хомченовський (56)

    «Динамо»: Денис Бойко - Кендзьора, Денис Попов, Кадар, Олександр Караваєв - Сергій Сидорчук (к) - Віктор Циганков, Буяльський, Шапаренко (Артем Шабанов, 57), Вербіч (Георгій Цитаїшвілі, 81) - Бесєдін (Карлос Де Пена, 61). Тренер - Олексій Михайличенко

    «Зоря»: Микита Шевченко (к) - Тимчик, Абу Ганна (Леван Арвеладзе, 75), Чеберко, Богдан Михайличенко (Віталій Вернидуб, 59) - Іванисеня (Максим Луньов, 81) - Владислав Кочергін, Владлен Юрченко, Владислав Кабаєв, Хомченовський - Артем Громов. Тренер - Віктор Скрипник

    Судді: Анатолій Абдула (Харків) - Олександр Корнійко (Миргород), Володимир Володін (Херсон)

    Попередження: Сергій Сидорчук (81) - Чеберко (66)

    На 33-й хвилині попереджено, на 52-й хвилині вилучено (друге попередження) Кадара

    8 грудня. Києв. НСК «Олімпійський»

    Динамо - Зоря. Гол Михайличенка
    Динамо - Зоря. Гол Вербіча

    Після цієї перемоги «Зоря» набрала 34 очка і вийшла на друге місце. «Динамо» має на пункт менше і поділяє з «Десною» третє-четверте місця.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Зоря» Віктор Циганков Беньямін Вербіч Георгій Цитаїшвілі Микола Шапаренко Денис Бойко Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Віталій Вернидуб Богдан Михайличенко Артем Громов Олександр Караваєв Олександр Тимчик Леван Арвеладзе Дмитро Хомченовський Артем Шабанов Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Владислав Кабаєв Денис Попов Євген Чеберко Максим Луньов Артем Бесєдін Карлос Де Пена Віктор Скрипник Владлен Юрченко Микита Шевченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня Жоель Абу Ганна Олексій Михайличенко Анатолій Абдула
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