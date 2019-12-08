«Зоря» у Києві вчисту перемогла команду київського «Динамо» (відео)



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Вихованець «Динамо» Богдан Михайличенко у матчі з рідним клубом забив і віддав результативний пас ФК «Зоря»

Кияни весь другий тайм провели у меншості

Київське «Динамо» програло домашній матч 17-го туру української Прем'єр-ліги, поступившись 1:2 луганській «Зорі».

Переломним моментом стала 52-га хвилина, коли за друге попередження поле покинув центральний оборонець киян Тамаш Кадар. Не встиг Олексій Михайличенко випустити іншого стоппера Артема Шабанова, як «Зоря» чисельну перевагу використала - після довгої передачі Богдана Михайличенка, прибравши під себе Томаша Кендзьору, забив Дмитро Хомченовський. Цей гол виявився переможним.

«Динамо» (Київ) - «Зоря» (Луганськ) – 1:2

Голи: 0:1 - Богдан Михайличенко (6). 1:1 - Вербіч (22). 1:2 - Хомченовський (56)

«Динамо»: Денис Бойко - Кендзьора, Денис Попов, Кадар, Олександр Караваєв - Сергій Сидорчук (к) - Віктор Циганков, Буяльський, Шапаренко (Артем Шабанов, 57), Вербіч (Георгій Цитаїшвілі, 81) - Бесєдін (Карлос Де Пена, 61). Тренер - Олексій Михайличенко

«Зоря»: Микита Шевченко (к) - Тимчик, Абу Ганна (Леван Арвеладзе, 75), Чеберко, Богдан Михайличенко (Віталій Вернидуб, 59) - Іванисеня (Максим Луньов, 81) - Владислав Кочергін, Владлен Юрченко, Владислав Кабаєв, Хомченовський - Артем Громов. Тренер - Віктор Скрипник

Судді: Анатолій Абдула (Харків) - Олександр Корнійко (Миргород), Володимир Володін (Херсон)

Попередження: Сергій Сидорчук (81) - Чеберко (66)

На 33-й хвилині попереджено, на 52-й хвилині вилучено (друге попередження) Кадара

8 грудня. Києв. НСК «Олімпійський»

Динамо - Зоря. Гол Михайличенка

Динамо - Зоря. Гол Вербіча

Після цієї перемоги «Зоря» набрала 34 очка і вийшла на друге місце. «Динамо» має на пункт менше і поділяє з «Десною» третє-четверте місця.