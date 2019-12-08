Тренер «Зорі» розповів, як переміг «Динамо»



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Віктор Скрипник ішов до цієї перемоги п'ять місяців ФК «Зоря»

Перемога луганців вже не виглядає сенсацією

Наставник «Зорі» Віктор Скрипник прокоментував виїзну перемогу своєї команди над «Динамо» в матчі 17-го туру Прем'єр-ліги.

- У Києві команди далеко не завжди виграють, так що ми дуже раді перемозі. Не можу сказати, що вона випадкова: у нас на цей матч був свій план, який спрацював на всі 100 відсотків. Ми намагаємося грати на футбол, грати на себе, а не на суперника. Якщо суперник підлаштовується під нас, то шанси на перемогу значно зростають.

Знали сильні і слабкі сторони, суперника, «Динамо» і «Шахтар» - дзеркало українського футболу, усі прекрасно знайомі з можливостями цих команд. Але ми хотіли грати в свою гру. Що таке «ставити автобус», ми не знаємо - граємо сміливо. Привітав команду після гри. Хлопці, звичайно, нескінченно раді. Мені здається, наша команда заслужила ці три очки. Ми були сміливими, цілеспрямованими, а все, що напрацьовували, в повній мірі сьогодні спрацювало.

- Здалося, що футболісти «Зорі» сьогодні не були нижче класом своїх суперників. Згодні з цим?

- Відповідь на це питання віднесу до області до психології. Коли дивишся на себе, фокусуєшся тільки на те, що відбувається в грі твоєї команди, то це приносить результат. Сьогоднішній результат - це підсумок наших тактичних побудов, наших принципів ведення гри впродовж останніх п'яти місяців. Будемо продовжувати дотримуватися цього напрямку. Може, ми знітилися, коли Кадар отримав червону картку, навіть розгубилися. Але це вже все в минулому. Ми раді здобутим трьом очкам. Психологія - один з найважливіших факторів, у футболі немає нічого неможливого. І «Динамо» колись програє.

- На які слабкі сторони «Динамо» ви натиснули?

- Двоє наших нападників безперервно грали поруч з центральними оборонцями «Динамо», які при атаці своєї команди високо піднімаються. При правильному відкриванні намагалися використовувати швидкість. Ми знали, що треба робити, і планомірно це робили. Рух без м'яча - це те, на що я звертаю особливу увагу своїх футболістів. Ті хлопці, хто діяв попереду, постійно нагнітали, тиснули, а далі йшов підбір. З боку все виглядає простенько, але, повірте, це трудомістка робота. Показуємо макети, водимо за руку. Великий комплімент моїй команді!

- Що в перерві сказали своїм підопічним? Адже було зрозуміло, що в другому таймі грати так, як ви грали, вже, швидше за все, не вийде.

- Але ж у нас вийшло так грати. У другому таймі ми грали так, як і до перерви. В нашій команді зібрано багато футболістів, які колись комусь виявилися не потрібними. Так, їм потрібно три моменти, щоб забити гол. Класний футболіст, який з одного моменту забиває, коштує дорого, а у нас команда малобюджетна, хоч і з великими цілями, мріями і амбіціями.

- Що трапилося з Абу Ганною?

- У нього спазм м'язів в животі. Не хотілося ризикувати його здоров'ям. Сподіваюся, нічого серйозного з ним не сталося, і через тиждень він буде в строю.

- Ваша команда зараз виснажена, а попереду матч з «Шахтарем». Чи зможе «Зоря» бути повністю готовою до цього поєдинку?

- Це покаже тільки час. Гравець не може не втомитися після матчу, інакше це нонсенс. Тим більше, після перемоги над київським «Динамо»: щоб такого досягти, треба все вичавити з себе. Інакше, ми сьогодні програли б, або зіграли б внічию. Щоб обіграти такого суперника, треба через себе переступити, що наша команда сьогодні і зробила.