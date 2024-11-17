Албанія – Україна: де дивитися трансляцію вирішального поєдинку Ліги націй

Свій наступний поєдинок Україна зіграє у Тирані

У вівторок, 19 листопада, збірна України проведе свій шостий та вирішалний матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – наша команда зіграє поєдинок проти Албанії.

Гра пройде у Тирані на стадіон «Air Albania». Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна. Також гру безкоштовно покаже канал Megogo Спорт у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах.

Крім того, поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Нагадаємо, зігравши внічию з Грузією (1:1), команда Сергія Реброва має п'ять очок і залишається на четвертій сходинці в групі В1. Відставання «синьо-жовтих» від Грузії та Албанії на другому-третьому місцях становить два бали.

Турнірна таблиця групи В1

Чехія – 8 очок (5 матчів), 7:7 (різниця голів) Грузія – 7 (5), 6:4 Албанія – 7 (5), 3:4 Україна – 5 (5), 6:7

Четверте місце, яке наразі посідає Україна, загрожує прямим вильотом у дивізіон С Ліги націй. Перша ж позиція стала недосяжною для підопічних Реброва – лідер групи Чехія має на три очки більше за «синьо-жовтих» і володіє перевагою в очних іграх.

Ключового значення відтак набуває матч з Албанією, за підсумками якого Україна може претендувати на друге місце групи, а з ним – на участь у плейоф за підвищення в класі. Важливо враховувати й результат іншого матчу вівторка, в якому гратимуть Грузія та Чехія.

Всі сценарії України в шостому турі Ліги націй 2024/25

Перемога над Албанією та непрограш Чехії грузинам – друге місце для України (плейоф за вихід у дивізіон А).

Перемога над Албанією та перемога Грузії над чехами – третє місце для України (плейоф за збереження місця у дивізіоні В).

Нічия або поразка від Албанії – четверте місце (виліт до дивізіону С).

В історії виступів у Лізі націй збірній України ще не доводилося грати в третьому дивізіоні євротурніру. Минулого сезону (2022/23) збірна зупинилася за крок від підвищення до ліги А – відставання від Шотландії склало два очки.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з командою Грузії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні «Батумі-Арена» у грузинському місті Батумі завершився з рахунком 1:1.

«Синьо-жовті» відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі – захисник господарів Соломон Квірквелія зрізав м'яч у ворота своєї команди після прострілу Михайла Мудрика з правого флангу.

На 76-й хвилині Грузія зрівняла рахунок. Жорж Мікаутадзе, який у другому таймі вийшов на заміну, добив м'яч у порожні ворота після того, як Трубін потягнув удар головою від Гіоргі Кочорашвілі.