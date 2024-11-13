Участь Довбика у вирішальних матчах збірної України в Лізі націй під питанням

Довбик не долучився до тренування збірної України

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик може покинути розташування національної команди перед ключовими матчами Ліги націй. Про це повідомляє ForzaRoma з посилання на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Довбик не долучився до тренування збірної України у вівторок, тому тренерський штаб національної команди разом із лікарями Роми ухвалить рішення, чи потрібно Артему повернутись назад у Італію.

Нагадаємо, що напередодні в ЗМІ з'явилась інформація, що Довбик ризикуєте пропустити вирішальні матчі збірної України в Лізі націй через ушкодження. Повідомлялося, що українець перед вильотом до тренувального табору пройшов медичний огляд, адже його турбувало коліно. Лікарі Роми зробили Довбику МРТ, яке не виявило жодних проблем чи мікротравм.

Додамо, що 16 листопада "синьо-жовті" зіграють проти Грузії. А вже 17 листопада збірна України відправиться до Тирани, де зіграє з Албанією (19-го). Наразі підопічні Реброва мають лише 4 очки в активі та посідають останнє місце у своїй групі.