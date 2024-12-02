Шестирічному вболівальнику заборонили відвідувати матчі футбольного клубу «Гавр»

Малюк кидав з трибуни зім'яті шматки паперу

Шестирічному вболівальнику «Гавра» заборонили відвідувати домашні матчі команди протягом кількох місяців через порушення у грі проти «Реймса», Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією видання, у матчі 11 туру чемпіонату Франції з футболу між «Гавром» та «Реймсом» малюк кидав з трибуни паперові стаканчики та зім'яті шматки паперу. Зазначається, що хлопчик імовірно кидав предмети у бік друга, проте вони приземлилися за рекламними щитами на полі.

«Це трохи прикро, але ми маємо вживати заходів з цих питань. Ми повинні підвищити обізнаність обслуговуючого персоналу та показати, що стадіон має залишатися місцем для святкування, а не місцем, де можна випустити пару. Як би там не було, цей факт було включено до звіту делегата. За записами камер відеоспостереження було встановлено неповнолітнього, якому заборонили відвідувати стадіон протягом кількох місяців, заборона також відноситься до особи, яка його супроводжує. Його батьки були повідомлені листом про рішення, яке вони не заперечували. Дискваліфікація поширюється на матчі проти «Анже» минулої неділі, а також проти «Страсбура» (у грудні) та «Ланса» (у січні)», – прокоментували ситуацію представники клубу.

Варто зазначити, що «Гавр» з 12 очками займає 16 місце у турнірній таблиці Ліги 1.

Нагадаємо, десятки людей загинули у сутичках між фанатами на футбольному матчі в Нзерекорі, другому за величиною місті Гвінеї. За деякими даними, їх кількість могла становити і більше сотні. Проте офіційних цифр місцева влада не називає. Про це повідомило видання Barron's, посилаючись на анонімні джерела.

За словами одного з лікарів, «загинули близько 100 людей», тіла заповнили місцеву лікарню та морг. «У лікарні тіла викладено у низку, наскільки вистачає око. Інші лежать на підлозі в коридорах. Морг переповнений», – прокоментував він.

Інший лікар розповів, що кількість загиблих обчислюється десятками.

«Уряд висловлює жаль з приводу інцидентів, які затьмарили футбольний матч між командами «Лабе» та «Нзерекоре», – заявив прем’єр-міністр Бах Урі в заяві.

Місцеве видання Mediaguinee повідомило, що було «кілька смертей, у тому числі неповнолітніх». Інформаційне агентство AFP посилалося на анонімного місцевого лікаря, який повідомив про десятки смертей.

«Все почалося з рішення судді, що оскаржувалось. Потім на поле вибігли вболівальники», – заявив очевидець.

Місцеве ЗМІ Avenirguinee зазначає, що матч був частиною турніру, організованого правлячою військовою хунтою Гвінеї на підтримку кандидатури Мамаді Думбуя.

Думбуя, який захопив владу в результаті державного перевороту 2021 року та обійняв посаду президента, розглядає потенційну участь у президентських виборах, які, як очікується, відбудуться в 2025 році.

Думбуя є однією з кількох фігур, які захопили владу в нестабільному регіоні з 2020 року.

Як нагадує CNN 2020 року в Західній і Центральній Африці сталося принаймні вісім успішних переворотів, оскільки політичні потрясіння посилюють занепокоєння щодо переходу до військового правління в багатому на ресурси, але бідному регіоні.