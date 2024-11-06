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«Я ним дуже задоволений». Тренер Борнмута розхвалив Забарного

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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«Я ним дуже задоволений». Тренер Борнмута розхвалив Забарного
Іраола розхвалив центральних захисників своєї команди українця Іллю Забарного
фото з відкритих джерел

Іраола відмітив навички Забарного в ухваленні швидких рішень під час роботи з м'ячем

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола розхвалив центральних захисників своєї команди українця Іллю Забарного та аргентинця Маркоса Сенесі за гру в переможному матчі 10-го туру АПЛ з Манчестер Сіті (2:1). Про це пише ВВС.

«Думаю, вони були дуже сміливими, тому що складно грати з тим простором, який у нас був позаду протягом всього матчу, проти Голанда, який завжди становить загрозу. Наприкінці зустрічі гра вже була іншою: вони тиснули на нас, і нам доводилося захищатися від навісів, справлятися зі складними ситуаціями. Нам довелося грати не лише проти Ерлінга, центральні захисники Манчестер Сіті також пішли вперед – всі тиснули. Я думаю, що вони справді дуже добре впоралися зі своєю роботою. Вони приголомшливо працюють на тренуваннях», – сказав він.

Іраола додав, що Маркос і Заба ставлять його у дуже скрутне становище, оскільки йому важко давати ігрові хвилини іншим гравцям.

«Іноді я почуваюся несправедливим по відношенню до інших, але це складно. Маркос і Заба ставлять мене у дуже скрутне становище, оскільки мені важко давати ігрові хвилини іншим гравцям. Вони гарно себе показують у володінні м'ячем. Я думаю, що Заба особливо покращив свої навички в ухваленні швидких рішень під час роботи з м'ячем. І в обороні вони грають дуже надійно, вони чудово справляються з цим. Я би сказав, що вони також домагаються певного лідерства, у тому сенсі, що вони турбуються не лише про своє становище, а й про структуру загалом. І я ними дуже задоволений», – сказав Іраола.

Нагадаємо, що головний тренер Роми Іван Юріч розповів, чому український форвард Артем Довбик не зміг взяти участь у матчі 10-го туру Серії А проти Торіно.

А жіноча збірна України з футболу пройшла до фінального раунду плейоф відбору на чемпіонат Європи-2025. Вона обіграла Туреччину в першому раунді. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Борнмут» Ілля Забарний

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