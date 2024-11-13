Грузія – Україна: де дивитися трансляцію поєдинку Ліги націй

Початок гри з Грузією о 19:00 за київським часом

У суботу, 16 листопада, збірна України проведе свій п'ятий матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – наша команда зіграє поєдинок проти Грузії.

Гра пройде у грузинському Батумі на стадіон «Аджарабет Арена». Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

«Megogo Cпорт» безкоштовно покаже поєдинок Грузія – Україна у цифровому етері Т2, кабельних мережах та на OTT-платформі.

Аналітична студія розпочнеться за півтори години до стартового свистка і продовжиться у перерві та після завершення гри.

Також Megogo цього тижня безкоштовно покаже матчі Ліги націй:

14 листопада: Вірменія – Фарерські острови, Словенія – Норвегія

Вірменія – Фарерські острови, Словенія – Норвегія 15 листопада: Кіпр – Литва, Румунія – Косово

Кіпр – Литва, Румунія – Косово 16 листопада: Швеція – Словаччина

Швеція – Словаччина 17 листопада: Фінляндія – Греція

Після матчу з Грузією українці 19 листопада в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії.

Після четвертого туру Ліги націй збірна України посідає останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 4 очки. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик («Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список: Тарас Степаненко, Данило Сікан (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Сваток («Остін», США), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Владислав Кабаєв («Динамо» Київ).