Збірна України отримала суперників на молодіжному Євро-2025
Синьо-жовті потрапили до групи D, де зустрінуться з Фінляндією, Нідерландами та Данією
Сьогодні, 3 грудня, під час жеребкування в Братиславі молодіжна збірна України дізналася імена своїх суперників у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21). Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Усього в процедурі жеребкування разом із країною-господарем узяли участь 16 команд. Збірні були розподілені по чотирьох кошиках згідно з їхнім рейтингом УЄФА (U-21). Підопічні Унаї Мельгоси опинилися в другому кошику.
За підсумками жеребкування фінального турніру синьо-жовті потрапили до групи D, де зустрінуться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.
Євро-2025 (U-21). Фінальний турнір
Груповий раунд
Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія.
Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія.
Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія.
Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.
12.06.2025
Фінляндія – Нідерланди (Кошиці)
Україна – Данія (Пряшів)
15.06.2025
Фінляндія – Україна (Кошиці)
Нідерланди — Данія (Пряшів)
18.06.2025
Данія – Фінляндія (Кошиці)
Нідерланди – Україна (Пряшів)
1/4 фіналу (21.06.2025)
25. А1 – В2 (Трнава)
26. С1 – D2 (Жиліна)
22.06.2025
27. В1 – А2 (Дунайська Стреда)
28. D1 – С2 (Пряшів)
1/2 фіналу (25.06.2025)
29. Переможець 25 – переможець 26 (Братислава)
30. Переможець 27 – переможець 28 (Кошиці)
Фінал (28.06.2025)
Переможець 29 – переможець 30 (Братислава)
Нагадаємо, що фінальний турнір Євро-2025 (U-21) проходитиме з 11 до 28 червня 2025 року у восьми містах (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).
Коментарі — 0