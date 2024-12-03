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Збірна України отримала суперників на молодіжному Євро-2025

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Збірна України отримала суперників на молодіжному Євро-2025
колаж: УАФ

Синьо-жовті потрапили до групи D, де зустрінуться з Фінляндією, Нідерландами та Данією

Сьогодні, 3 грудня, під час жеребкування в Братиславі молодіжна збірна України дізналася імена своїх суперників у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21). Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Усього в процедурі жеребкування разом із країною-господарем узяли участь 16 команд. Збірні були розподілені по чотирьох кошиках згідно з їхнім рейтингом УЄФА (U-21). Підопічні Унаї Мельгоси опинилися в другому кошику. 

За підсумками жеребкування фінального турніру синьо-жовті потрапили до групи D, де зустрінуться з Фінляндією, Нідерландами та Данією.

Євро-2025 (U-21). Фінальний турнір

Збірна України отримала суперників на молодіжному Євро-2025 фото 1
колаж: УАФ

Груповий раунд

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія.

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія.

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія.

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.

12.06.2025

Фінляндія – Нідерланди (Кошиці)

Україна – Данія (Пряшів)

15.06.2025

Фінляндія – Україна (Кошиці)

Нідерланди — Данія (Пряшів)

18.06.2025

Данія – Фінляндія (Кошиці)

Нідерланди – Україна (Пряшів)

1/4 фіналу (21.06.2025)

25. А1 – В2 (Трнава)

26. С1 – D2 (Жиліна)

22.06.2025

27. В1 – А2 (Дунайська Стреда)

28. D1 – С2 (Пряшів)

1/2 фіналу (25.06.2025)

29. Переможець 25 – переможець 26 (Братислава)

30. Переможець 27 – переможець 28 (Кошиці)

Фінал (28.06.2025)

Переможець 29 – переможець 30 (Братислава)

Нагадаємо, що фінальний турнір Євро-2025 (U-21) проходитиме з 11 до 28 червня 2025 року у восьми містах (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).

Теги: спорт Збірна України чемпіонат Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ

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