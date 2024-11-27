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ПСВ – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Ірина Бура
glavcom.ua
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ПСВ – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Початок зустрічі о 22:00 за київським часом

Гру ПСВ – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

У середу, 27 листопада, донецький «Шахтар» зіграє проти нідерландського ПСВ у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Матч відбудеться на стадіоні «Філіпс» в Ейндговені о 22:00 за київським часом.

Після чотирьох турів «гірники» посідають 28-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 4 очки. Раніше чинний чемпіон України зіграв унічию проти «Болоньї» (0:0), розгромно програв «Аталанті» (0:3), поступився «Арсеналу» (0:1) та здобув перемогу над «Янг Бойз» (2:1).

ПСВ з 5 балами перебуває на 24-й позиції турнірної таблиці ЛЧ. Чинний чемпіон та поточний лідер чемпіонату Нідерландів програв «Ювентусу» (1:3), зіграв унічию зі «Спортингом» (1:1) і ПСЖ (1:1), а також розгромив «Жирону» (4:0).

В Україні поєдинок ПСВ – «Шахтар» у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч ПСВ – Шахтар

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають нідерландський клуб. На перемогу ПСВ можна поставити з коефіцієнтом 1,44. Нічия – 5,20. Виграш «Шахтаря» – 7,00.

Зазначимо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів.

Суперники донецького «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:

  • «Баварія» (вдома)
  • «Боруссія» Дортмунд (на виїзді)
  • «Аталанта» (вдома)
  • «Арсенал» (на виїзді)
  • «Янг Бойз» (вдома)
  • ПСВ (на виїзді)
  • «Брест» (вдома)
  • «Болонья» (на виїзді) (0:0)

Як повідомлялося, у попередньому турі «Шахтар» здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів 2024/25. «Гірники» здолали швейцарський «Янг Бойз» з рахунком 2:1.

«Шахтар» починав свій четвертий поєдинок в сезоні Ліги чемпіонів з одним очком та без забитих голів. Натомість «Янг Бойз» підходив до гри з донеччанами після трьох поразок.

Між собою у Лізі чемпіонів клуби зустрічалися вперше від сезону 2016/17, коли зіграли у третьому раунді кваліфікації найпрестижнішого єврокубкового турніру. Тоді команди обмінялись перемогами з однаковим рахунком 2:0, але за підсумком двоматчевого протистояння «гірники» поступились у серії пенальті.

«Шахтар» почав тиснути на «Янг Бойз» від початку першого тайму. На дев'ятій хвилині Егіналду забив гол, але його скасували через офсайд.

Згодом «Шахтар» зумів створити ще два небезпечні моменти біля воріт «Янг Бойз», однак відкрити рахунок вдалось швейцарцям на 27-й хвилині матчу. Шейк Ніассе віддав результативну передачу на Кастріота Імері, який забив гол.

Пізніше Георгій Судаков віддав прострільну передачу у штрафний майданчик, де її замкнув Олександр Зубков. А трохи згодом Судаков і сам став автором голу, простріливши у лівий нижній кут воріт швейцарців.

Як повідомлялося, донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів у сезоні-2024/25 з рахунком 1:0.

Раніше донецький «Шахтар» зазнав першої поразки у єврокубковому сезоні, розгромно програвши італійській «Аталанті» з рахунком 0:3 у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Теги: букмекери Ліга чемпіонів ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ Георгій Судаков Олександр Зубков

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