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    Матч «Десни» і «Карпат» завершився агресивним миром

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    Олексій Гуцуляк з партнерами, як і їхні суперники своїх шансів не реалізував - Матч «Десни» і «Карпат» завершився агресивним миром
    Олексій Гуцуляк з партнерами, як і їхні суперники своїх шансів не реалізував
    Іван Вербицький

    Команди продемонстрували доволі безкомпромісний футбол

    Стартовий поєдинок шостого туру української Прем’єр-лиги між чернігівською «Десною» і львівськими «Карпатами» завершився агресивним миром. У матчі не було голів, але суперники продемонстрували неабияку жагу.

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    Гострішими й організованішими в наступ виглядали господарі, але львів’яни огризалися непоганими контр випадами, які цілком могли завершитися взяттям воріт Євгена Паста. Однак у підсумку і воротар чернігівців, і його візаві Роман Підківка свої володіння втримали «на замку».

    «Десна» (Чернігів) – «Карпати» (Львів) – 0:0

    «Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Імереков, Гітченко, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов (Домбровський, 75) – Кузик (Владислав Калитвинцев, 68), Артем Фаворов, Картушов – Олександр Філіпов (Максим Дегтярьов, 87). Тренер – Олександр Рябоконь

    «Карпати»: Підківка – Сергій Вакуленко, Олексій Ковтун, Тім Голл – Марвін Мартінс, Вербний, Кльоц (к) (Артем Козак, 71), Дубинчак – Франсіско Ді Франко (Жоао Дженнінґс, 87) - Олексій Гуцуляк, Александру Бойчук (Войковіч, 46). Тренер – Олександр Чижевський

    Судді: Володимир Новохатній (Київ) – Андрій Єремеєв (Миколаїв), Євген Маланчук (Кіцмань)

    Попередження: Андрій Богданов (14), Денис Фаворов (54), Гітченко (59) – Олексій Ковтун (37), Дубинчак (38) Марвін Мартінс (56)

    30 серпня. Чернігів. Стадіон імені Юрія Гагаріна. 4 463 глядачі

    Після шести матчів «Десна» набрала 11 очок і йде другою. «Карпати» з п’ятьма пунктами в активі піднялися на десяте місце.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Карпати ФК «Десна» Франсіско Ді Франко Владислав Калитвинцев Андрій Богданов Денис Фаворов Андрій Мостовий Єгор Картушов Сергій Вакуленко Роман Підківка Олексій Ковтун Олексій Гуцуляк Марвін Мартінс Євген Паст Артем Козак Олександр Чижевський Олександр Філіпов Тім Голл Андрій Домбровський
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