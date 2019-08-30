Матч «Десни» і «Карпат» завершився агресивним миром



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Олексій Гуцуляк з партнерами, як і їхні суперники своїх шансів не реалізував Іван Вербицький

Команди продемонстрували доволі безкомпромісний футбол

Стартовий поєдинок шостого туру української Прем’єр-лиги між чернігівською «Десною» і львівськими «Карпатами» завершився агресивним миром. У матчі не було голів, але суперники продемонстрували неабияку жагу.

Гострішими й організованішими в наступ виглядали господарі, але львів’яни огризалися непоганими контр випадами, які цілком могли завершитися взяттям воріт Євгена Паста. Однак у підсумку і воротар чернігівців, і його візаві Роман Підківка свої володіння втримали «на замку».

«Десна» (Чернігів) – «Карпати» (Львів) – 0:0

«Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Імереков, Гітченко, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов (Домбровський, 75) – Кузик (Владислав Калитвинцев, 68), Артем Фаворов, Картушов – Олександр Філіпов (Максим Дегтярьов, 87). Тренер – Олександр Рябоконь

«Карпати»: Підківка – Сергій Вакуленко, Олексій Ковтун, Тім Голл – Марвін Мартінс, Вербний, Кльоц (к) (Артем Козак, 71), Дубинчак – Франсіско Ді Франко (Жоао Дженнінґс, 87) - Олексій Гуцуляк, Александру Бойчук (Войковіч, 46). Тренер – Олександр Чижевський

Судді: Володимир Новохатній (Київ) – Андрій Єремеєв (Миколаїв), Євген Маланчук (Кіцмань)

Попередження: Андрій Богданов (14), Денис Фаворов (54), Гітченко (59) – Олексій Ковтун (37), Дубинчак (38) Марвін Мартінс (56)

30 серпня. Чернігів. Стадіон імені Юрія Гагаріна. 4 463 глядачі

Після шести матчів «Десна» набрала 11 очок і йде другою. «Карпати» з п’ятьма пунктами в активі піднялися на десяте місце.