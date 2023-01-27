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Олена Костевич виграла турнір із кульової стрільби у Німеччині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Олена Костевич виграла турнір із кульової стрільби у Німеччині
фото: facebook.com/HNCup
Олімпійська чемпіонка Олена Костевич виграла турнір в Німеччині

Олена здобула «золото» у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м

Українка Олена Костевич, яка виграла чемпіонат Європи минулого року, зійшла на найвищий рядок п’єдесталу міжнародного турніру H&N Cup з кульової стрільби, що проходить у німецькому Мюнхені (Німеччина). Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook.

37-річна Олена здобула «золото» у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Наша олімпійська чемпіонка показала найкращий результат у кваліфікації (580), а згодом підтвердила вищий клас у фіналі, де у вирішальній дуелі виявилася точнішою за багаторазову медалістку чемпіонатів світу та Європи Зорану Арунович із Сербії (17:9). «Бронзу» виборола французька спортсменка Каміль Єджеєвські.

«Вітаємо і пишаємося! Українці – нація переможців!» – йдеться у повідомленні НОК.

Нагадаємо, у 2022 оці Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич втретє здобула золоту нагороду чемпіонату Європи.

Теги: Німеччина чемпіонат Європи українці Олена Костевич золото кульова стрільба

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