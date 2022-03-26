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    Українка стала чемпіонкою Європи з кульової стрільби

    Українка Костевич здобула&nbsp;&laquo;золото&raquo; чемпіонату Європи з кульової стрільби - Українка стала чемпіонкою Європи з кульової стрільби
    Українка Костевич здобула «золото» чемпіонату Європи з кульової стрільби
    фото: НОК України

    Для Костевич це третє золото європейської першості

    Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич втретє здобула золоту нагороду чемпіонату Європи. Про це повідомляє НОК України.

    Спортсменка з Чернігівщини, була єдиною представницею України на континентальній першості, що триває в Норвегії.

    Олена Костевич завоювала найвищу нагороду турніру у своїй коронній дисципліні – у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

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    Українка стала чемпіонкою Європи з кульової стрільби
    Українка стала чемпіонкою Європи з кульової стрільби
    Українка стала чемпіонкою Європи з кульової стрільби
    фото: НОК України

    Друге місце посіла Зорана Арунович з Сербії, трійку замкнула австрійка Сільвія Штайнер.

    Зазначимо, що для Костевич це «золото» стало третім на чемпіонатах Європи після тріумфів у 2015 та 2016 роках. Також на її рахунку 5 срібних та 4 бронзові нагороди.

    Костевич є чотириразовою медалісткою літніх Олімпіад. Українка вигравала «золото» в Афінах 2004 року (пістолет, 10 метрів), дві «бронзи» в Лондоні 2012 року (пістолет, 10 та 25 метрів) та «бронзу» в парі з Олегом Омельчуком у Токіо-2020 (пістолет, 10 метрів).

    До слова, український боксер Юрій Захарєєв виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи в Хорватії серед спортсменів віком до 22 років.

    Теги: росія спорт війна Олена Костевич стрільба з пневматичного пістолета Україна золото
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    Українка стала чемпіонкою Європи з кульової стрільби