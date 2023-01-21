Спортивна перемога: Україна здобула перше «золото» на Універсіаді

Український сноубордист Михайло Харук – чемпіон світу серед юніорів у паралельному слаломі 2019 року, двічі піднімався на п'єдестал Кубка Європи

Михайло Харук став першим у паралельному гігантському слаломі

Український сноубордист Михайло Харук здобув «золото» на Універсіаді у паралельному гігантському слаломі, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

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У фіналі сноубордист Харук родом із Івано-Франківщини випередив австрійця Маттауса Пінка й приніс нашій збірній першу золоту. Кореєць Син Йон Хон, якого у півфіналі здолав українець, здобув «бронзу».

Загалом це четверта медаль для збірної України на Універсіаді в американському Лейк-Плесіді.

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Нагадаємо, зимова Універсіада-2023 триватиме до 22 січня.

Універсіада – одне із найбільших спортивних змагань у світі. Всесвітні студентські ігри фактично є аналогом Олімпіади для студентів вищих навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що Україна виборола першу медаль Універсіади-2023 – бронзу в біатлоні.

Зауважимо, Росія втратила право проведення Всесвітніх університетських ігор 2023 року: світ відібрав у Росії один із головних спортивних турнірів.