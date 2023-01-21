Спортивна перемога: Україна здобула перше «золото» на Універсіаді
Михайло Харук став першим у паралельному гігантському слаломі
Український сноубордист Михайло Харук здобув «золото» на Універсіаді у паралельному гігантському слаломі, повідомляє Національний олімпійський комітет України.
У фіналі сноубордист Харук родом із Івано-Франківщини випередив австрійця Маттауса Пінка й приніс нашій збірній першу золоту. Кореєць Син Йон Хон, якого у півфіналі здолав українець, здобув «бронзу».
Загалом це четверта медаль для збірної України на Універсіаді в американському Лейк-Плесіді.
Нагадаємо, зимова Універсіада-2023 триватиме до 22 січня.
Раніше повідомлялося, що Україна виборола першу медаль Універсіади-2023 – бронзу в біатлоні.
Зауважимо, Росія втратила право проведення Всесвітніх університетських ігор 2023 року: світ відібрав у Росії один із головних спортивних турнірів.
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