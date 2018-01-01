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    Олімпіада-2018. Визначилися фіналісти хокейного турніру

    У матчі за бронзу зіграють збірні Чехії та Канади
    У п'ятницю, 23 лютого, на Олімпійських іграх-2018 відбулися півфінальні матчі серед чоловічих збірних з хокею. Так, команда ОАР впевнено переграла збірну Чехії, а збірна Канади сенсаційно поступилася німцям. Таким чином, у фіналі турніру ОАР зустрінеться з Німеччиною, а Канада посперечається з Чехією за бронзові медалі. XXIII Зимові Олімпійські
    • Сьогодні, 16:58
    • Розсилка
    Фото: AFP
    Фото: AFP

    У матчі за бронзу зіграють збірні Чехії та Канади

    У п'ятницю, 23 лютого, на Олімпійських іграх-2018 відбулися півфінальні матчі серед чоловічих збірних з хокею.

    Так, команда ОАР впевнено переграла збірну Чехії, а збірна Канади сенсаційно поступилася німцям.

    Таким чином, у фіналі турніру ОАР зустрінеться з Німеччиною, а Канада посперечається з Чехією за бронзові медалі.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Хокей

    1/2 фіналу

    Чоловіки

    Чехія - ОАР 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

    Канада - Німеччина 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Олімпійські ігри (Олімпіада) хокей
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