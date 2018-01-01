Олімпіада-2018. Визначилися фіналісти хокейного турніру

У матчі за бронзу зіграють збірні Чехії та Канади

У п'ятницю, 23 лютого, на Олімпійських іграх-2018 відбулися півфінальні матчі серед чоловічих збірних з хокею. Так, команда ОАР впевнено переграла збірну Чехії, а збірна Канади сенсаційно поступилася німцям. Таким чином, у фіналі турніру ОАР зустрінеться з Німеччиною, а Канада посперечається з Чехією за бронзові медалі. XXIII Зимові Олімпійські