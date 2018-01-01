Олімпіада-2018. Визначилися фіналісти хокейного турніру
- Сьогодні, 16:58
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Фото: AFP
У матчі за бронзу зіграють збірні Чехії та Канади
У п'ятницю, 23 лютого, на Олімпійських іграх-2018 відбулися півфінальні матчі серед чоловічих збірних з хокею.
Так, команда ОАР впевнено переграла збірну Чехії, а збірна Канади сенсаційно поступилася німцям.
Таким чином, у фіналі турніру ОАР зустрінеться з Німеччиною, а Канада посперечається з Чехією за бронзові медалі.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Хокей
1/2 фіналу
Чоловіки
Чехія - ОАР 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Канада - Німеччина 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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